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麥當勞最失敗餐點 網友點名「元老級」商品

2020-01-30 11:30聯合新聞網 綜合報導

有網友在PTT官網上提問麥當勞最失敗的產品是什麼，並點名麥香魚，引發其他網友熱議...
有網友在PTT官網上提問麥當勞最失敗的產品是什麼，並點名麥香魚，引發其他網友熱議。圖/台灣麥當勞官網
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過年期間許多店家暫停營業，外食的選擇並不多，最方便的還是速食店，也因此讓網友產生對速食店的好奇。就有網友28日在PTT提問，速食業龍頭「麥當勞」販賣的商品中「最失敗的產品是？」，引起網友熱烈討論。

網友在PTT八卦版Po文提問，他表示在過年期間，大部分的店家都沒有營業，只好選擇吃麥當勞，這讓他產生好奇，想知道麥當勞中「最失敗的餐點是哪一項」。原Po認為是麥香魚，並詢問其他網友意見。

針對原Po提出的麥香魚，網友意見正反兩極。一派與原Po持相同意見，「麥香魚沒味道」、「麥香魚最爛，沒有之一」、「不喜歡麥香魚+1」；但仍有一批支持者擁護麥香魚，「只有麥香魚能吃吧」、「麥香魚超好吃」、「麥香魚便宜又好吃」。

網友們還點名其他「元老級」商品，包括蘋果派、玉米濃湯、麥香雞等常見菜單也都出現在留言區裏頭，「玉米濃湯還輸八方雲集，霜淇淋被超商屌打」、「兒童餐的雞塊」、「現在的奶茶，換掉焦糖奶茶史上最蠢」、「蘋果派跟前陣子什麼蕈菇堡的連半個都吃不下去」。

當中網友還點名2002年販賣的商品「燴飯」，「燴飯超噁心」、「以前要出中餐才真的悲劇」、「我記得麥當勞出過飯類食品，結果超慘…...」、「絕對是飯，因為已經失敗下架了」。

麥當勞PTT

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