百歲人瑞外婆發紅包 她驚喜：這是我收過最有意義的紅包

一名女網友收到100歲外婆的紅包，裡頭裝了好幾張早期的舊紙鈔，讓她直呼這是她收過最有意義的紅包。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 每到過年，小孩子最開心的就是能拿紅包，即使長大了，有些人還會從長輩那領取到紅包。一名女網友在臉書上開心的表示100歲外婆包了個紅包給她，打開一看讓她驚訝不已，裡頭裝有3種早期不同年份發行、不同幣值的紙鈔共16張，原PO開心的說「這包紅包是我收過最有意義的紅包了」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片並寫道「我100歲的外婆說要包紅包給我，我很開心的收下了」，她充滿期待的打開紅包一看，裡頭裝的並不是千元大鈔，反而是現在市面上已經消失的早期紙鈔，分別是民國61年發行的50元紙鈔4張、民國67年發行的10元7張、民國77年發行的100元5張，總共770元。原PO又驚又喜的說「這包紅包是我收過最有意義的紅包了，可以跟廢友們討個祝福給我100歲的外婆嗎？」

貼文讓網友們看了大讚「超有愛的紅包耶，根本是家當都包給妳了」、「這個紅包比任何東西有意義」、「舊版鈔票其實很值錢，認真來說妳賺到了」、「好懷念的鈔票，很有價值，也是阿嬤的私房錢」、「她一定珍藏很久，等著包給妳」、「這紅包已超過實際數目價值」、「好感動~我們今年已經收不到最愛的外婆的紅包了。祝福您的外婆身體健康，新年快樂」。