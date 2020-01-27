肉圓、意麵都上榜！過年吵不停 台灣人連打牌都能「戰南北」

農曆新年假期到來，民眾紛紛包袱款款準備回鄉與家人們團聚，到過年，不免俗地一定會和家人四處走春、大啖美食，甚至打上幾圈麻將。但是，你知道這些稀鬆平常的事物其實也存在南北差異，甚至讓網友為此唇槍舌戰好幾回合嗎？

古有濁水溪以南，今有「天龍國」當道，不管時間怎麼跑，「戰南北」絕對是每個時代都能說嘴的話題，而美食身為台灣人生活不可或缺的一部份，狹小的土地面積卻存有許多不同的吃法，以下精選4種國人從小吃到大的美食，來看看你的兒時記憶是哪種。

有些人對於有著軟Q的外皮的肉圓難以下嚥，但台灣人獨愛這一味。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

1.肉圓：南蒸北炸

說到肉圓不只有要不要加辣的問題，連地域性都可以討論，大致可分為北部肉圓以及南部肉圓兩種口味，不論是做法還是外觀都大不相同，好滋味讓它們各有擁戴者。南部的肉圓是用蒸的，並習慣搭配蒜頭及香菜一起吃；相較於吃起來粉粉口感的南部肉圓，北部的肉圓特色則是用炸的，餡料還會有筍子和鳥蛋。

蚵仔麵線跟臭豆腐是台灣最常見的搭配。 圖片來源／聯合報系 記者林伯東攝影 分享 facebook

2.麵線：中南部稱麵線糊／北部稱大腸麵線和蚵仔麵線

還記得小時候回家，路口常常會停著一輛小發財車，並傳來陣陣「蚵仔麵線、肉粽」的叫賣聲，但北部人從小喊的麵線，在南部人的生活裡慣用講法卻是「麵線糊」。先前在網路上，南北部人對麵線的名稱講法便掀起了不小的口水戰，北部人對於勾芡、沒有勾芡幾乎都統稱為「麵線」；南部人則認為有勾芡的是「麵線糊」、僅有清湯的叫做「麵線」，也因此北部幾乎很少見到清湯式的麵線。

南部粽使用生糯米，粽葉包好之後整顆下鍋水煮，因此口感吃起來比較軟爛。示意圖／微風提供 分享 facebook

3.肉粽：南部粽／北部粽

端午節可以說是家家戶戶的粽子競賽，可以輕易分辨出南北關於「吃」的差異。南部人經常開玩笑表示，「北部的粽子根本就是油飯包竹葉而已！」原因在於北部人會先將米飯、配料炒熟後再包入粽葉裡一起蒸，口感較為粒粒分明；但南部則習慣「生米煮熟飯」，放入水中煮熟，烹調時間較長，吃來軟爛但粽葉香氣十足，甚至會添加花生粉。

鍋燒意麵當早餐相當豐盛（示意圖）。聯合報系資料照 分享 facebook

4.意麵：

南部的意麵比較偏向大家都知道的「鍋燒意麵」，麵條先使用油炸，所以味道也重一些，在搭配上自己喜歡的調味料，例如海鮮、沙茶、泡菜等等，在南部的早餐店也經常可以看到。北部意麵則是鵝黃色的麵體，加入肉燥和蔥提味，可湯可乾。

過年很多人都會在家裡「開桌」打麻將。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然這些國民美食的名稱經常讓南北部人吵翻天，但其實對民眾們來說只要能吃到美食，誰還會在乎到底怎麼稱呼呢？但有一個你肯定想不到，每逢春節幾乎每家都會打上一兩圈的麻將，居然也可以戰南北！

台灣16張麻將一副牌有144張，包含了筒（餅）子、條（索）子、萬子和字牌，四種花色，每張牌各有4張，其中字牌包含東南西北風及中發白。另外還有8張花牌（春夏秋冬梅蘭竹菊），是台灣麻將才有的，而打麻將也可以戰南北，有「北部有花，南部無花」的說法，就是南部人不會將花牌放入牌組中洗牌，自然也不算台，但現在已經沒有特別區分囉。