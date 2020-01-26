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兒童最愛！古早味寶寶食品「米麩」勾出回憶：小時候超愛吃

2020-01-26 14:30聯合新聞網 綜合報導

小時候有印象吃的東西就是奶粉、米餅，但有人知道米麩嗎？米麩（台語唸做：咪呼）是在碾米的過程中，被刨去的最重要的營養成分，也是稻米儲存油脂和膳食纖維的地方，包含蛋白質、維生素與鈣質等營養素，是個CP值非常高的食品。加水調和後食用，口感有些稠稠的，類似米漿的味道。因營養價值高，台灣早期常用來當寶寶食品的替代品。

台灣古早寶寶食品「米麩」。 圖／聯合報系資料照
台灣古早寶寶食品「米麩」。 圖／聯合報系資料照
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近期有網友懷念起這種古早味食品，指自己都是喝「米麩」長大的，好起現在還有小孩在喝米麩嗎？引出不少網友表示：「小時候超愛吃！」更有不少人回憶起那吃米麩的童年：「這我小時候主要的主食，因喝牛奶會拉肚子但是喝這個就不會」、「我小時候睡前都要用碗泡一碗吃用成麵糊狀湯匙挖來吃」、「小時候大人怕小朋友一直吃，所以都放的高高。」、「我以為米麩是每個小孩成長必經的過程耶，原來不是！」

由於米麩包含了非常多營養成分，台灣早期很多家庭買不起奶粉，便會買米麩餵小孩，既營養又有飽足感！由於後來經濟起飛，奶粉不再是奢侈品，因此吃過的人年齡層偏高。不過也有網友長大後再嘗米麩，覺得不再像小時候這麼好吃，非常失望。「小時候超愛吃，但現在的米麩不知為什麼都沒有小時候吃的這麼好吃了」、「小時候很好吃，長大後買到的都不香」、「不知道是長大後口味變了，接觸太多美食還是怎樣，覺得米麩變的很普通」。

米麩包含的營養成分裡，膳食纖維讓防止膽固醇被人體吸收，治療高血壓及改善血糖值、改善排便，可以說好處多多。還沒嘗過的可以試試看，也能當作早餐吃哦！

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