【一劍浣春秋】無碼的同人AV會是未來希望？日本網路大論戰！

你有注意到星乃莉子的狀況嗎？

簡單介紹一下，這位來自北海道、在2022年出道的女優不久前先是宣布休業，原本只是預計休息幾個月，想靠著攝影會、小鋼珠店的見面會等活動養活自己，然後她就Thank You片商SOD STAR和事務所Hanaya Project了，簡單說，就是不幹了～

星乃莉子宣布退出事務所，但會繼續拍片。圖擷取自X

但沒多久狀況又變了，原本預計只剩一支作品可發的星乃莉子在社群上轉推SOD製作人的發文，說自己雖然沒了事務所但還是會繼續拍A片，這馬上就引起影迷注意—因為日本AV界，片商多半是和經紀公司合作，在經紀公司挑選合適的女優合作，而片酬則是由經紀公司、發掘女優的星探以及女優本人按比例分配，現在星乃莉子沒了事務所，照理來說按規定她沒辦法和有碼界的片商合作了，所以影迷關心的重點就是—

星乃莉子要去拍同人AV了嗎？

女優流入同人AV的狀況不少。圖擷取自X

什麼是同人AV？簡單說就是不隸屬有碼界的AV拍攝團隊，很多人喜歡的FC2無碼團隊就屬於同人AV的範疇，以星乃莉子出道後和神木麗、小湊四葉與戀渕桃菜並且SOD四小天后的等級，她去拍同人AV一定是轟動武林驚動萬教的大新聞—只是想看她尿尿地方的粉絲要失望了，星乃莉子說她不打算去拍同人AV，請相關業者不用打她主意⋯

同人AV的女優很多也在AV界出道。圖擷取自X

不過話說回來，同人AV現在在日本到底什麼狀況？有沒有機會取代有碼界成為日本A片的主流？其實目前這爭議很大：眾所週知，有碼界之所以有底氣敢說自己是「適正AV」、也就是正統的AV界就是因為他們一脈相承老祖宗的章法、在AV新法的框架下做生意，所以在那兒發片的女優在拍片前就知道作品的內容及合作的男優，並且享有不想拍片就可以喊卡的權力—但你以為每個在業界發片的女優都很開心？沒喔，某個自稱當過星探的「無名之男」在社群發文，他說因為有碼界的結構太糟糕，女優片酬這塊蛋糕有太多人來分再加上作品銷售滑落讓大家都賺不到錢，所以同人AV的時代已經到來，現在已經有很多女優和事務所主動洽談合作：

和星乃莉子並列為SOD四小天后的小湊四葉。圖擷取X

為什麼他話敢講得那麼滿？因為他說同人AV只要給平台上架的費用但不用花廣告費，所以只要作品賣得好，女優的片酬可以比在有碼界拿得還多；而且投入同人AV還有一個好處，以往想和知名女優來一發，你至少要有清水健的等級，但在同人AV界可沒這麼多規矩，只要成為創作者，你也是可以和憧憬的女優來一發，時代不一樣了，現在個人也能靠拍A片來賺錢！

真的是這樣嗎？和這位無名之男完全相反的意見也是有的，在社群上，有位同是有碼界出身的「MOS君」語帶嘲諷地說那種「想和女優來一發」所以去拍同人AV的創作者肯定會讓女優厭惡，因為根本沒有專業意識，同時他也質疑這種人拍出來的作品會有人想購買嗎？然後除了批判對方的觀點外，這位MOS君也說現在同人AV的問題在於沒什麼女優可用，常常在各頻道看到同一個女優用不同的人設瘋狂拍片，他懷疑「同人AV的星探也到極限了吧」，畢竟同人AV不受法律保障，從到到尾都是大家對違法行為睜一隻眼閉一隻眼才能存活下去，也因為他們快完蛋了所以才有洗地的文章出現⋯

洋將June Lovejoy說日本有碼界的女優其實變少了。圖擷取自X

那現實狀況到底是怎樣？之前宣布自日本AV界畢業的洋將June Lovejoy的發言可以參考：事實上，現在日本AV界的女優人數是逐漸減少的，業界的人士都在想辦法解決這個問題—當自詡為正統的有碼界面臨了人才短缺的狀況，你說原因是大家都跑去各平台拍沒有法律保障、三不五時就被政府掃蕩的同人AV實在說不過去，如果真如那位無名之男所說現在是同人AV的黃金時代，那作品應該多到滿出來對吧？

但，如果同人AV的力量真如他們講得那麼強，星乃莉子就不會特別發文說不考慮合作惹～