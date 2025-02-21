【一劍浣春秋】不是只遮下面！日本A片的馬賽克還擋住這些地方

近來看片最大的花絮是什麼？自然是河北彩伽左手的無名指了。

發生了什麼事呢？在最新一支於2月18日發售的VR片中，河北彩伽左手無名指被打上了馬賽克ー說實在話，在強調立體效果的VR片看到馬賽克已經很掃興，現在下面一坨然後女優左手無名指又一坨，真的是怎麼看怎麼怪⋯

河北彩伽新片的無名指被打了馬賽克。圖擷取自dmm

那是怎麼了呢？是說世界真奇妙，片商處理也只做一半，從公布的劇照來看河北彩伽的左手無名指上是有個指甲彩繪，有個不知道是Hello Kitty還是吉伊卡哇的浮雕在上面，不知道是河北彩伽本人不想給人家看又或者是畫面出去會有比方說像粉絲抗議或是更嚴重一點的是被玩具廠商告上法庭所以只能用馬賽克處理，總之，就是不給你看〜

一身刺青的柊優希竟然有完全看不到刺青的作品。圖擷取自X

這也讓人想到日本成人影片限制很多，有蠻多東西會做遮掩會處理，最明顯的就是女優身上的刺青，雖然有些女優像是七瀨愛麗絲完全不怕給人看，但因為怕女優被討厭，所以經紀公司在拍片或是女優做活動時通會要求遮掩她們的刺青，長久下來讓業界的化妝師個個身懷絕藝，有些刺青要用膠帶蓋住、有些刺青要用粉底覆蓋、有些則是在拍攝的時候避開或是讓女優穿上衣服遮掩，最扯的就是像柊優希這樣業界知名的刺青女優，身上有大面積騰的她竟然是有作品一個刺青都看不到：

小那海綾拍片時竟然連痣也會遮。圖擷取自X

很畸型對吧？不過沒辦法，從柊優希作品被罵得有多慘就知道日本AVer有多討厭女優身上有刺青，不想和銷售過不去片商也只能這麼做；另外就是女優身上的「痣」，可能有些朋友會覺得奇怪，那要什麼好遮掩的？那是因為很多粉絲是用女優身上的痣來辨識她們的身分，像小那海綾與FC2串流平台的無碼賣家合作時就有用粉底液搭配彩妝用的噴槍去遮掩身上的痣，所以雖然一看臉就覺得是是她沒錯，但因為痣對不上所以會讓人懷疑自己看錯了或是以為有個很像小那海綾的女優下馬拍無碼出鮑給大家看ー

小那海綾拍片時竟然連痣也會遮。圖擷取自X

但其實女優遮掩身上的痣最主要不是怕粉絲去認誰是誰啦，而是因為有些女優是兼差在做，為了怕現實生活被認出來造成麻煩，像是湊莉久被同學要求性服務的鳥事一再發生，所以女優才會去遮掩身上的特徵，甚至有些女優像是若月瑪麗亞會反其道而行，不去遮掩身上的痣而是另外用眉筆在身上加幾個黑點，一來這樣好看，二來可以欺敵，在現實生活少一點騷擾〜

若月瑪麗亞會替自己加痣。圖擷取自X

但最恐怖的還是那些在片中的「路人」，不是片商找來的臨時演員喔，而是當男女優出外景的時候，為了避免路人被認出帶來麻煩，所以片商往往會把男女優以外的背景通通上馬賽克處理ー說實在話，看到畫面裡除了男女優以外通通都被打上馬賽克會讓人覺得那幹嘛出外景，不過看到有女優去球場出外景被罵爆、有片商因為在小學門口取景被附近居民幹翻了那還是花點時間做後製把該遮的通通遮一遮，被粉絲罵總比遭到輿論公幹好，對吧？

AV作品的外景往往都是馬賽克。圖擷取自alicejapan

以上，就是在AV作品中會被遮掩的人事時地物〜