【一劍浣春秋】本來以為沒什麼⋯女優演了會後悔的片子是？

雖然在新法實施以後，女優可以拒絕片商的企劃不拍，不過有些事沒經歷過不知道，真的試過她們才知道自己受不了ー這時候你可能會猜了，女優拍過受不了的片子該不會是黑人吧？還是讓男優走後門的肛肛好？

不不不，都不是，上述兩者都是事先會講好的事，女優不會進了攝影棚才知道今天要和黑人交手、也不會演出到一半才發現男優不照劇本在攻擊自己的小菊花ー沒錯，有些作品可以看到女優到了攝影棚被突襲插入或者是大鍋炒，但其實日本的成人片都有劇本，女優不點頭不能演出，所以ー

那就只是考驗女優的「演技」、不是床上功夫而是戲劇演出的能力，既然黑人和走後門肛肛好女優可以拒絕演出那就只能歡喜做甘願受，一般很少有女優會在演出後抱怨男優或是工作人員的不是；所以今天的主題是女優可能覺得沒什麼於是就接受了，但事後會愈想愈不開心然後寫出來的演出內容，有哪些呢？

櫻乃莉乃說自己和歐吉桑演完後難過得哭了。圖擷取自X

首先透過新人女優「櫻乃莉乃」的短影音，我們知道其中一個，那就是「與歐吉桑演出」：首先來介紹一下櫻乃這位女優，她是2025年3月出道的AV新鮮人，根據片商的資料，她曾在日本的東北地區當過偶像，後來轉攻Tiktok成為小網紅，目前有個超過3萬人追蹤的頻道ー當時為了吸引大家注意，櫻乃莉乃戴上墨鏡及口罩、以「我即將成為AV女優了」為題吸引大家關注，在每一支影片都會回答大家的提問，其中她就有提到和歐吉桑男優合作後在回家的路上愈想愈難過，於是就在新幹線的車廂裡痛哭流涕，情緒久久不能平復⋯

彩月七緒說和歐吉桑合作的感覺不壞。圖擷取自X

是歐吉桑男優對她不禮貌了嗎？應該是沒有，因為從彩月七緒這些第一次和歐吉桑「吉村卓」合作後的感想來看，這些年齡比較大的男優雖然在鏡頭前效果十足但私底下的都不會亂來，甚至還比年輕人更有工作熱情，會告訴現場人員要怎麼配合比較好；再加上櫻乃莉乃是在業界最頂尖的片商S1出道、他們對女優照顧得非常周到，不可能讓她被欺負，所以問題就只在於她，櫻乃莉乃，沒辦法忍受自己要和歐吉桑男優一起演出，因為眼睛看了不舒服〜

天使萌拒絕中出。圖擷取自X

但這點很難去改，因為男優老化的問題非常嚴重，所以片商現在都會替女優加入「喜歡歐吉桑」的設定，搞不好櫻乃莉乃的第二支作品就要在鏡頭前說這些阿伯技巧真好搞得她欲仙欲死；而除了歐吉桑以外，另一個讓女優有疑慮的則是「中出」、也就是讓男優灌漿射進去的演出ー其實有在看片的朋友都知道現在很少片商玩真的，說是中出其實都是特別調製的假精液，男優也全程會戴套演出，完全不會有生病或懷孕的風險，所以現在片商完全沒有把中出當回事，出道作就解禁的女優比比皆是ー那為什麼有人覺得不妥呢？套句即將退役的天使萌所說的，這個企劃會折損女優的演出壽命，也就是說你一旦接受了片商的要求那就有可能淪為消耗品，生涯很快就要玩完了：

現在中出片很普遍，櫻空桃每片必出。圖擷取自X

所以天使萌自2014年出道以來到現在都沒有讓男優射進去的演出，當然，這也是因為她夠大牌，不給射片商也買帳不會為難她，但其他女優可就沒那麼好運了，當你收到的訊息是如果不解禁就沒有片子可以演出，你能拒絕嗎？

而這，就是AV界。