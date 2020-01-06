補助打韓國瑜？公部門澄清：韓辦搞錯狀況

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室今天開記者會指出，駐日代表謝長廷創立的新文化基金會，用公部門補助舉辦研習營，教人如何在網路上反串假韓粉，補助單位包含文化部、環保署等公家機關，台灣觀光協會也在內。台灣觀光協會表示，補助百分之百跟韓國瑜沒有關係，是韓辦搞錯狀況。

環保署副署長蔡鴻德表示，這是2017年的事情，一般說來，環保署對於補助活動有標準作業程序，若牽涉環境保護部分可以申請，補助的金額不多，且要指定用途，基金的來源是環境教育基金，是由環保署綜計處提供核發出去的，可以確定的是這是2017年補助的，這兩年並沒有補助此基金會。

蔡鴻德表示，2017年並沒有韓流、也沒有韓粉，因此環保署補助與教參加者如何在網路上反串韓粉無關。

但究竟新台灣基金會舉辦什麼活動與環境教育、環境保護有關，蔡鴻德表示，活動內容還是要看當初申請的計畫書，環保署到中午為止，還正在調閱資料中。

台灣觀光協會說，經確認去年沒有收到新文化基金會來函，2017年2018年有派員授課，不過僅有2017年參與補助，金額為10萬元，而在補助前都會看過課程規畫內容，雖然授課內容有部分跟政治工作有關，但絕對沒有韓國瑜，更沒有網軍、韓粉議題，協會會去上課也是教授跟觀光文化相關的課程，像是2018年上課內容就是運動觀光。

新文化基金會表示，營隊部分參加的學生都有營隊手冊，上課內容的資訊不會有教大家當韓粉的資料，就是關於民意代表的事證，沒有網軍的課程。至於臉書粉絲頁部分出現的假韓粉教學圖卡，這部分之前有網路顧問在負責，還要再確認，但臉書資訊與營隊教學是兩回事。