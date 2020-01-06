蔡英文 再為叛國說滅火

民進黨總統候選人蔡英文陪同屏東縣立委候選人鍾佳濱車隊掃街。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

蔡英文總統上午為前競選辦公室發言人林靜儀的叛國說滅火，蔡英文說，林靜儀用錯誤的方式表達，以至於造成誤解。台灣是民主自由的社會，民主自由是核心價值，不會因有不同政治立場，就把它視為叛國，這在民主社會，是不會，也不應發生的事。

蔡英文表示，現在台灣社會最大的共識就是中華民國台灣，國名叫中華民國，主權在2300萬人手上，沒有更改國號的問題。做為中華民國的總統，責任是保衛自己的國家主權，以及民主自由的生活方式。

連5天 全台大掃街

蔡陣營連續五天的選前黃金周全台車隊大掃街，今天開始，蔡英文從故鄉屏東出發，一路向北挺進。蔡英文上午先到出發點枋山德隆宮參拜，蔡在屏東的家人，送上三顆包子與三顆粽子象徵包中。

蔡英文說，這次選舉非常關鍵，為了台灣未來的主權鞏固、經濟發展，社會照顧更周全，希望大家支持她與賴清德。台灣要贏，屏東要先贏，三張選票顧台灣，期待總統選舉屏東能開出紅盤最高票，民進黨也要在國會過半，立委、政黨票都要票投民進黨。

民進黨連日來操作空軍黑鷹直升機事故，國民黨總統候選人韓國瑜也說，台灣是中邪了嗎？蔡英文說，黑鷹事故全體國人都非常哀傷，在這個時刻政治消費，真是失格。這樣的說法，對已經去世的人是大不敬，對現在還在養傷的將領士兵，也是傷害，韓國瑜應要道歉。

對於反滲透法，蔡英文表示，法案還沒有送到總統府，我們會按照程序處理，也會注意到法律上時限的問題，這件事沒有選舉考量。