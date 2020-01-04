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韓國瑜批綠傷言論自由、開民主倒車

2020-01-04 23:56聯合報 記者魏翊庭高宇震劉宛琳／連線報導

國民黨總統候選人韓國瑜（中）昨批林靜儀「幼稚無知」。記者林伯東／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜（中）昨批林靜儀「幼稚無知」。記者林伯東／攝影
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民進黨立委林靜儀接受「德國之聲」訪問，提及「主張統一恐構成叛國」。國民黨總統候選人韓國瑜昨天批評林靜儀「非常幼稚無知」，讓他感覺整個台灣的民主完全在開倒車，「言論自由被進一步壓縮，再加上反滲透法，到底台灣的民主要何去何從？」

國民黨副總統候選人張善政也表示，蔡英文雖然幾年前就一直說「維持現狀」，但是林靜儀的說詞，凸顯了民進黨利用中華民國名號要「借殼上市」。

親民黨總統候選人宋楚瑜則嗆蔡英文總統「連憲法都不尊重」，「請蔡總統念念我們中華民國憲法增修條文」。他表示，林靜儀的說法，代表執政黨種種言行荒腔走板，連憲法都搞不清楚。「憲法增修條文有沒有『統一』兩個字？『在國家統一前』寫得清清楚楚。」宋大酸蔡：「不知道台大法律系怎麼教的，連憲法都搞不清楚。還派林靜儀這種人來當發言人。」

韓國瑜指出，蔡英文總統二○一五年曾說，她不認為人要為自己的認同來道歉，這句話表述的是高度尊重言論自由，而林靜儀接受德國之聲的訪問內容，卻顯得既幼稚又不了解兩岸和國際的狀態，這對台灣言論自由的傷害非常重大。

對於林靜儀辭去蔡英文競選辦公室發言人，韓國瑜表示，「她的辭職只是剛剛好而已」，林靜儀身為民進黨國際部主任，對國際情勢及兩岸關係這麼無知，完全代表民進黨對國際事務是充滿高度不確定性和危險；重點在於，她辭職之後，民進黨要怎麼樣面對言論自由、國際關係、兩岸關係之間這些重大的事項和變化？他為民進黨的國際事務真的捏了一把冷汗。

林靜儀台獨民進黨

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