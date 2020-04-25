受害者：危機處理太慢 應究責市府、廠商

高雄氣爆二審判決逆轉，當時在氣爆現場、高雄輕軌土建承包商的工地人員林建宏昨天受訪時說，對判決不滿意，只追究到最初的問題，現場危機處理失當、長達數十年管線維護疏失，都是導致氣爆的原因，應該全面究責。

五十四歲的林建宏，六年前高雄氣爆時就在現場會勘。當時他全身受到二到三度灼傷，林建宏說，他氣爆前從事土木工作十七年，氣爆後，他的臉部、四肢、身體都留下疤痕，領有中度身障手冊，出院多年至今仍沒有工作。

回想事發當時，林建宏說，當時他們負責高雄輕軌土建工程。氣爆發生前三天，有里長說工地附近有異味，市府找了三天都找不到原因，氣爆當晚臨時安排會勘，「我只是『細漢』的，代替主管去」，沒想到就碰上劫難。

林建宏說，二審判決只追究部分責任，廿多年前的管線暴露在箱涵內，釀成後來的災難，但「那只是最初的原因」；氣爆前氣體外洩三天，市府只知道查瓦斯管，難道不知道地下有輸送化學氣體的管線嗎？他說，爆炸的管線長期埋在地底，長達數十年的時間，廠商有沒有巡查管線？市府有沒有檢查督導？氣體外洩時，市府與廠商危機處理太慢，都是原因之一。