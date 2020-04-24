「氣爆早晚問題」市府錯失遷管 業者無法避免

高雄氣爆案，刑事二審當庭批市府公務員怠忽職責，並認定廠商均無過失責任，全改判無罪；承辦此案的一審檢察官質疑，氣爆之前榮化公司對四吋管線都「不聞不問」，且案發時操作人員測試不夠徹底，無法認同榮化、華運公司的人員都判無罪。

高雄高分檢指出，此案事證相當複雜，待收到判決書再決定是否提上訴。對於劉世芳等人質疑判決不公，合議庭不願回應。

高雄高分院合議庭昨天宣判後，當庭講述簡要理由，表示由於公務員因循苟且，輕忽公共工程品質，關乎人民生命安全卻怠忽職責，未落實嚴格把關責任，以致錯失提早遷管線的機會，「甚至可說，管線長期懸空於箱涵的排水斷面情況下，發生氣爆只是時間早晚問題」。

合議庭認為業者雖疏於檢測、維修管線，但因無法預見。或雖曾居中聯繫、但當晚已下班，無須在夜間執行職務，或雖處理過程未盡完善，但以當時情況也無法避免氣爆等理由，認定業者均無刑事責任。

合議庭並肯定氣爆後，業者與市府積極善後態度，合作協助死傷者儘速回到生活軌道，是「國內歷年重大公安事件善後修復的模範」。

對於高雄市政府現任顧問趙建喬等人辯稱管線通過箱涵是常態，合議庭指出，不該用工程慣例向來如此，當作卸責理由。但曾是氣爆專案小組檢察官說，榮化從中油取得四吋管線後，十幾年來對於中油做出的陰極防蝕功能檢測資料都沒作為，在管理上應有疏失；案發當天丙烯輸送出現異常，操作人員雖有停送，但關起來不久又重送，測試得不夠徹底，根本就是急就章。

另名參與承辦的資深檢察官說，難道四吋管線沒埋好，經廿幾年就一定會爆炸？認為合議庭「氣爆只是早晚問題」的說法違反經驗法則，氣爆應也有其他過失因素造成。

有檢察官說，刑事一審判決認定市府、榮化及華運都該負責，二審將責任全歸市府，刑度反而減輕，相當不合理，即便考量有和解，也是用善款、納稅人的錢，難道趙建喬等人有出錢？減刑說服力不夠。