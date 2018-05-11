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高雄氣爆一審判決出爐 藍營籲高市府負責

2018-05-11 17:26中央社 高雄11日電

高雄石化氣爆今天一審判決，含市府秘書長趙建喬等12人都被判處4年以上徒刑。國民黨高雄市議會黨團書記長陳美雅要求市府要負起責任，並道歉認錯。

高雄代理市長許立明今稍早列席市議會市政總質詢後受訪指出，法院很明顯是在3方裡面各打50大板；他說，這是一個牽扯到非常複雜因素的判決，這樣的判決結果令人遺憾。

陳美雅及市議員陳玫娟陪同受災戶楊伯祿在市議會召開記者會，指司法一審判決證明市府和李長榮化工公司在氣爆事件中涉侵權責任，要求市府、李長榮公司都要承擔責任，也訴求前市長陳菊要道歉認錯，還給被害人公道。

陳美雅批評市府在氣爆後採取為受災戶代位求償的方式是讓受災戶「認賊作父」。她批評市府為災民代位求償的過程一直說，是不讓災民因為官司纏身多年，但根本是在逃避市府該負的責任。

市議員陳麗娜也批評高雄市政府對氣爆案堅持「市府沒錯」的態度，把責任推給業者、和解金也叫業者出；如今司法判決結果認定市府有疏失、有責任。她主張市府要認錯道歉，趙建喬下台。

受災戶楊伯祿表示，氣爆後他走代位求償，一度希望和市政府協商但遭拒。他說身為受害者卻被加害者(市府)拒絕，批評市府在處理受災戶的過程傲慢無理。

陳玫娟要求市府公布善款使用細目，接受檢驗。

國民黨高雄市議會黨團書記長陳美雅。聯合報系記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議會黨團書記長陳美雅。聯合報系記者楊濡嘉／攝影
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