氣爆一審官員重判 高雄代理市長：法院大誤解

2018-05-11 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市2014年發生氣爆造成32死、321人輕重傷，高雄地方法院今天一審宣判，同樣罪名量刑不同，高雄市府官員判的刑比華運、李長榮化工相關人士重，法院說主要是高市府未提供與死者家屬已和解的證據。高雄市代理市長許立明表示，恐怕法院有很大的誤解，且與事實有很大的出入。

許立明說，法院明顯是將市府、華運、李長榮各打五十大板，但這樣的判決結果，市府覺得非常的遺憾，其中至少有3件重要的面向要去考量。

他表示，同樣的罪名，但不同的當事人有不同的量刑，法院針對是否有和解的狀況而有不同的量刑，法院在這個部分恐怕有很大的誤解；整個和解是建立在三方契約上，包含市府、華運和榮化，而且是市府主動call並完成三方和解，如果單就和解、榮化有和解、華運有和解來量刑，跟事實有很大的出入。

他說，箱涵的施作是在距今大概26年、民國81年間施作，當時有當時的這工程施作設計相關規範，那這26年來經過了包含中油申請用油管的名義施作，但那一個管子從頭到尾沒有輸送過一滴油，全部都是石化原料，如果那管子裡面是按照當初中油所申請的是輸送柴油，不是輸送更具危險性的丙烯等原枓，相信氣爆不會發生。

許立明表示，84年間台北板橋發生氣爆之後，行政院就要求中油必須徹查所有油管穿越箱涵的狀況，如果當時中油有徹底查察並做適當處理，氣爆也不會發生；至於最後輸送原料，華運輸送時壓力有劇烈變化，榮化竟然要求加壓輸送，沒有檢視或是審視整個石化管線是否有異常的狀況，甚至連最基本的在接收端都沒有接收到丙烯的時候，也沒有立即作處置，如果那時有處理，氣爆可能就不會發生，或者發生幅度也不會這麼大。