圖輯／回顧2014年高雄氣爆黑暗夜 張張圖片緊扣人心

2018-05-11 09:53 聯合新聞網 綜合報導



高雄氣爆事故發生在2014年7月31日，地點在高雄前鎮區與苓雅區，當天晚上約21時，有民眾通報疑似有瓦斯外洩，沒想到幾個小時候該區發生嚴重的連環爆炸，造成32人死亡，321人受傷，包含三多一、二路、凱旋三路、一心一路等多條重要道路嚴重損壞，道路塌陷成深溝，許多車輛遭吞噬，附近店家也受到嚴重影響。

高雄氣爆現場，凱旋二聖路口。本報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 災區道路經過多月施工後於12月20是恢復通車，經調查認定是四吋丙烯管線遭不當包覆於排水箱涵內，導致管壁腐蝕日漸減薄，無法負荷輸送管內壓力破損，讓運輸中的液態丙烯外洩，才致爆炸事故發生。

當晚約23時56分以後，凱旋三路、二聖路、三多一路一帶發生連環氣爆，人孔蓋被炸飛，三條道路數百公尺被炸毀，有目擊者指出，爆炸火焰衝上十五樓高，當時達現場的消防現場的約20多名警消、義消，首當其衝，被緊急送醫治，也有消防車墜入塌陷的路面，有民眾在爆炸中從路面被拋至四樓樓頂，還有汽車被炸飛到三樓樓頂，場面相當怵目驚心。

這次事故造成32人死亡、321人受傷。罹難者包含5名警消、2名義消，並造成22名警義消輕重傷，氣爆也造成當地供電設備、通訊線路，自來水管和天然氣管線嚴重受損，造成多戶停電、停氣、停水、停話等。