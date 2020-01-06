黑鷹將官追思延一日 選後年前公祭

台北賓館會場設有8位殉聯將官的生平歷程、獻花與蠟燭區，民眾亦可使用會場提供的紙筆，向8位將士留言。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 黑鷹失事追思會場無限懷念。6日是台北賓館開放舉國民眾哀悼追思的第3天，弔唁者絡繹不絕，追思會將延長至7日。除中校參謀黃聖航已移靈回苗栗，三軍總醫院懷德廳也設置靈堂，前立法院長王金平、前國防部長高華柱等都前往致意。國防部軍事發言人室表示，預計在13~16日間會盛大舉行公祭典禮。

親友無限追思

故政戰局副局長于親文中將的親屬5日稍早也抵達台北賓館，向于親文致意。于親文的女兒更透過便條紙留下感人字句：「爸爸，能成為您的女兒是我最大的榮幸！我愛您！」

台北賓館會場設有8位殉聯將官的生平歷程、獻花與蠟燭區，民眾亦可使用會場提供的紙筆，向8位將士留言。留言板可見：「親愛的司令，您是我這輩子見過最好的長官，感謝您！」、「永遠忘不了溫文儒雅的總長，願您一直在天上保護著我們！」、「您是軍人的楷模」、「放下萬緣，去更好的地方，祝福您一路好走。」

呂秀蓮：團結國防

「此次不幸的空難讓各界看見，在面對生命、國家，我們是一樣的。」前副總統呂秀蓮說，這災難是全國共同的悲痛，外界不該做無謂揣測，面對6日後的選舉，每個選民都要理性、智慧做出選擇，別受到意識形態綁架，選最好的人就是國家的前途；選後別吵鬧，而是要一起鞏固國防、心防，讓國家安全社會安定。

民進黨立委何志偉表示，曾於立法院委員會與參謀總長沈一鳴接觸，沈一鳴是一位很好的長官。另包括多個退伍軍人組織、退伍將領等，包括空軍司令熊厚基、副司令張延廷、國防部常次徐衍璞等人，也代表軍方在靈堂內向弔唁者致意。

黑鷹仍出任務救人

嘉義基地的空軍第4聯隊表示，4日上午1049時獲獲命令，派遣UH-60M型機（機號934）前往花蓮山區，救援高山症發作之男性登山客的任務，1139時抵達目標區後，1148時降落山區救援，並於1222時落嘉義基地，轉送醫院治療，順利完成任務。

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