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悼黑鷹失事殉國將士 僑委會代表全球僑胞致哀

2020-01-06 08:40聯合新聞網 台北訊

吳新興率領僑委會一級主管代表全球僑胞向殉職將士致哀。圖／僑委會提供
吳新興率領僑委會一級主管代表全球僑胞向殉職將士致哀。圖／僑委會提供
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國軍一架黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等八名國軍將士殉職，消息傳出後，各地僑界震撼不已，紛表悲痛。僑務委員會委員長吳新興4日率領副委員長高建智及呂元榮、主任秘書張良民及各處室等一級主管赴三軍總醫院懷德廳弔唁殉職將士，代表全球僑胞致哀。

沈一鳴總長外語能力佳，嫻熟軍事外交，歷任副參謀總長、國防部軍政副部長、空軍司令及國防部常務次長，不但是友邦及友好國家政府眼裡共同守護區域安全的好夥伴，更是國人及僑胞心中守護國家的英雄人物。吳新興4日上午率領僑委會一級主管前往三總弔唁，並代表全球僑胞向殉難的偉大官兵表達哀悼之意。吳新興表示，鄰近農曆新年與選舉，許多僑胞近日已返臺，他這幾天都有與僑胞們接觸，對於這起令人悲痛的空難事件，僑胞們不分黨派立場同感哀傷。吳新興指出，政府這兩天在臺北賓館設置殉職將士追思會場，許多僑胞也將前往弔唁。

吳新興前往三軍總醫院懷德廳弔唁殉職將士。圖／僑委會提供
吳新興前往三軍總醫院懷德廳弔唁殉職將士。圖／僑委會提供
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當日前往弔唁殉職將士的僑委會代表有委員長吳新興、副委員長高建智及呂元榮、主任秘書張良民、僑民處處長陳世池、僑生處處長吳郁華、僑商處處長汪樹華、僑教處處長榮幼娥、綜合規劃處副處長林宏穎、僑務通訊社社長莊雅淑等人。

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