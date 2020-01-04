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黑鷹失事調查報告 空軍一個月提出、一年內公布

2020-01-04 23:56聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

國軍黑鷹直升機失事，台北賓館昨起開放民眾致意，許多民眾和親朋好友到場追思。記者曾...
國軍黑鷹直升機失事，台北賓館昨起開放民眾致意，許多民眾和親朋好友到場追思。記者曾吉松／攝影
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國軍黑鷹直升機日前失事，參謀總長沈一鳴上將等八人不幸殉職，軍方前天將「失事殘存飛行資料記錄器ＦＤＲ（黑盒子）」委託運安會判讀，運安會昨天完成判讀，將黑盒子移交國防部。空軍司令部表示，已成立專案調查委員會進行交叉比對、分析評估，來釐清肇因。空軍官員指出，初步預計在一個月左右提出完整事發調查報告，依過去經驗，會在一年內對外公布。

空軍官員表示，此次事件黑盒子所揭露的一些基本狀況，將比照民航單位標準，在一個月左右時間提出初步報告；至於初步報告會揭露多少內容，將視近日資料比對進度而定。

該名官員說，黑盒子解讀出的原始數據，依相關規定不能對外公布，包括失事可能原因等完整資訊，則有待完整調查報告出爐後再對外一併說明；由於要比對的資料相當多，還需要一段作業時間，依照過去經驗，完整調查報告會在一年內對外公布。

空軍司令部指出，取回的黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄ＣＶＲ、飛行數據紀錄ＦＤＲ、飛機健康管理單元數據ＨＵＭＳ及衛星定位系統ＧＰＳ等資訊；後續交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料例如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告，釐清肇因。

空軍黑鷹直升機國軍

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