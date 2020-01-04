台北賓館設殉職將士會場 今明開放弔唁

黑鷹直升機失事造成八名將官殉職，國民黨主席吳敦義（中）及退將手持電子蠟燭默哀追思。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

國軍黑鷹直升機意外事故後，蔡英文總統昨指示國防部，在台北賓館設置「○一○二殉職將士會場」，今、明兩天開放民眾前往致意，時間為上午九點到晚間九點。

蔡英文總統上午率國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、陸海空三軍司令等多名國軍將領，前往設在三軍總醫院懷德廳靈堂弔唁，並慰問五位生還者。強調會針對撫卹與相關協助盡最大力量，務必讓家屬生活無虞。

前總統馬英九、中國國民黨總統候選人韓國瑜、新北市前市長朱立倫也前往靈堂悼念，面對媒體都未發一言。

暫停兩天選舉行程的國民黨，昨晚在中央黨部前舉行追思會，黨主席吳敦義率陸、海、空、聯勤四大軍種的前上將向亡者致哀。吳在會場數度啜泣，致詞時更哽咽落淚。

美國在台協會（AIT）除表達哀悼之意，內湖新館昨天也降半旗致哀；美國參謀首長聯席會議主席麥利及日本、德國、英國、澳洲的駐台機構也透過臉書表達哀悼。

AIT台北辦事處長酈英傑表示，沈一鳴是具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友，會非常懷念他。

麥利則透過美國參謀長聯席會議臉書表示，「謹代表美國軍方同袍，向台灣參謀總長沈一鳴等八名罹難者表示哀悼，沈將軍是卓越的領袖，也是台灣防務和區域安全的支持者，他將永遠被世人懷念」。