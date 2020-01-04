網傳「黑鷹是馬政府採買」 朱批政治攻擊

網路上流傳「黑鷹是馬政府時期採買」，朱立倫表示，在這個時間還要做政治的攻擊、彼此指責非常不應該。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

黑鷹直升機失事造成八死五傷，各政黨暫停競選活動，台灣民眾黨主席柯文哲昨天表示，這是典型的行政優勢，既然中央政府說要停止，民眾黨當然也跟著停止。

至於網路上流傳「黑鷹是馬政府時期採買」，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫表示，在這個時間點，還要用這種角度來做政治攻擊，「非常不應該」。

朱立倫昨原訂陪新竹縣市立委候選人掃街拜票，因黑鷹直升機墜機事故，改到竹北天后宮及關帝廟祈福。他說，為表達對直升機傷亡將士的哀悼，藍營連續兩天停止競選活動，也特別到宮廟向天上聖母及關聖帝君祈求保佑全民平安、國泰民安、風調雨順，傷者能早日康復。

對有網軍在網路貼文「黑鷹是馬政府時期採買的」，朱立倫搖頭說，「非常不應該」。他表示，在這個時間點，應該全民一致，就像這兩天對於蔡總統的處理、對軍方的處置，都要協助，不要有朝野之分、黨派之別，更不應該因為選舉來扯這件事情。

政黨暫停競選活動 柯：行政優勢

被問到所謂「行政優勢」，柯文哲說，執政黨本來就有行政優勢，「要停多久、要做什麼，還是可以控制新聞的發布？這沒辦法」。

不過，柯文哲也說，一次損失這麼多國軍將領，還是要表達哀悼；他的態度還是一樣，有多少證據講多少事，遇到重大事故，不要馬上去做一大堆結論，飛安事件還是要調查，為什麼掉下來、到底發生什麼事，調查結果沒有出來前，沒有必要多講，靜觀其變。

媒體詢問，會不會認為這種重大事件，政治人物的判斷，有可能影響選情？柯文哲說，「還是會啊，這是一種判斷能力」，但常常也是事後才知道是對還是錯，他才主張為什麼要有ＳＯＰ，「照ＳＯＰ走， 讓可能的失誤降到最低」。