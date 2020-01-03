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以他為榮！侍從官黃聖航盡忠職守 最後一刻緊抱總長

2020-01-03 23:52聯合報 記者胡蓬生／苗栗縣報導

黑鷹墜機罹難的少校侍從官黃聖航。 圖／取自黃聖航臉書
黑鷹墜機罹難的少校侍從官黃聖航。 圖／取自黃聖航臉書
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「看到弟弟抱護著總長，我們都以他為榮，他很棒！」黑鷹墜機罹難的少校侍從官黃聖航的遺體，昨天凌晨由哥哥黃聖裕接回苗栗頭份家中，兩名姪女持香跪地哭喊「叔叔，回家了！」 親友萬般不捨，但對他最後一刻仍盡忠職守感到光榮。

父親靈前許諾將來一定努力升將軍

前天黑鷹直升機出事，黃聖裕一接到消息，即由好友苗栗縣議員徐功凡陪同趕往台北松指部等待救援消息。

黃聖裕說，當看到失事現場照片，一眼就認出弟弟在機身殘骸的背影，當時弟弟趴著，雙手緊緊環抱護衛著參謀總長沈一鳴，「看到弟弟在最後一刻仍盡忠職守，做好侍從官的工作，臨死前仍一心守護他的長官，我跟照片裡的弟弟說『你真的很棒！』」

徐功凡說，卅三歲的黃聖航台中技術學院畢業後，在黃父建議下轉服軍官役。兩年前黃父中風過世，黃聖航在父親靈前許諾將來一定努力要升到將軍，光耀門楣。去年沈一鳴升任總長，尋覓主計、會計人才，黃聖航獲空軍推薦擔任沈的少校參謀及侍從官，在總長鼓勵下，黃聖航還考取國防管理學院碩士班。

打算今年結婚 出任務前與女友通電話

黃聖航有交往七個月的女友，兩人計畫今年結婚，黃家去年整修一番，嫂嫂還幫他買了新床，準備迎接新成員加入。黃與女友兩人已約好這個月十九日到宜蘭拜訪女友家長，前天出任務前，還與女友通了電話，沒想到卻是最後一通電話，再也無法和心愛的人攜手走紅毯。

黃家兩兄弟感情相當好，姪女們最愛這個軍人叔叔，最小的姪女上月才出生，黃聖航一直想抱抱她。昨天黃聖航遺體送回老家，滿月的小姪女也同一天從月子中心回到家，叔姪相見，卻已天人永隔。

黃聖裕經營禮儀社，前天接到弟弟遺體，看到弟弟傷勢主要在下半身，多處骨折，但面容依然帥氣，他打電話要母親安心，「弟弟的面容還是一樣帥」。

昨天凌晨黃聖航的遺體運送回家，隨即進行遺體修復，因是自己的親弟弟，黃聖裕傷心動不了手，由同業友人幫忙，花了數小時完成。這段時間，黃母一直想見兒子，親友擔心她崩潰勸阻；等到清晨五點，黃聖航換好裝，恢復英挺帥氣模樣，黃母終於見到兒子一面，她情緒激動，但強忍淚水說「我會堅強！」

沈一鳴黑鷹直升機空軍軍人

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