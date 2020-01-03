「優秀領袖 人們會記得」美國軍、政界悼沈一鳴

參謀總長沈一鳴在2日黑鷹直升機迫降意外中罹難，美國軍、政界紛紛悼念。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華民國空軍黑鷹直升機2日發生迫降意外，參謀總長沈一鳴等8人罹難；美國參謀首長聯席會議主席麥利2日代表美軍表達哀悼，國會議員、智庫、國防界人士也致上哀悼之意。

麥利（Mark Milley）發布聲明指出，謹代表美國軍方，對台灣軍方因直升機事故而痛失沈一鳴和其他7位罹難者，表達哀悼之意；人們會記得沈一鳴是位優秀的領袖，也是台灣防務與區域安全的擁護者。

麥利表示，美方感謝沈一鳴的無私奉獻，並珍視與台灣的友誼和堅實的防務關係。

聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）辦公室管理的「亞洲再保證」推特帳號發文指出，賈德納與參議員馬基（Ed Markey）對於台灣痛失沈一鳴與其他勇敢軍人，致上誠摯的哀悼之意，願逝者安息；在此困難時期，美國與台灣人民同在。

美國在台協會（AIT）稍早也發布新聞稿指出，對於造成包括沈一鳴在內等八名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟；美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

AIT處長酈英傑表示：「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他。」

美台商會2日發布新聞稿，會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，在應對中國大陸對台實施脅迫性的戰略，以及透過必要採購、培訓等，來遏阻中共片面破壞台灣主權等方面，沈一鳴是主要人物。

國防部前亞太事務副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）透過推特指出，沈一鳴是位傑出的領袖與軍官，失去他和他的同仁是悲劇，向他們家人與同袍表達誠摯的哀悼之意。