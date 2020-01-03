從餐廳細節回憶沈一鳴 前少校：要我為他打仗賣命也無悔

參謀總長沈一鳴。 聯合報系記者程嘉文／攝影 分享 facebook 空軍UH-60M黑鷹直升機昨天（2日）在新北坪林、宜蘭交界的山區失事墜毀，這起意外造成了全機13位官兵包括參謀總長沈一鳴在內共8人罹難、5人受傷，這是國軍有史以來，第一位上將因為墜機而殉職。一名前空軍少校就在網路上發文回憶他對沈一鳴的印象，他說曾在軍中見到沈一鳴對官兵親和的態度，沒有官架子也不對人發脾氣，如此的好長官讓他表示「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔」。

這名前少校在PTT上寫道自己是當志願役軍官，初任官就到空軍新竹基地擔任少尉排長。剛開始不到一年，有次他到聯隊部洽公，那時時任的少將聯隊長沈一鳴準備調職，原PO就聽到長官們議論紛紛的在討論下任聯隊長是誰，其中他聽到最有印象的一個結論就是「唉…不管是誰來接，都不會有現在這位的好了」，那時他才知道沈一鳴從來沒有對人發過脾氣。

原PO後來遴選上了空軍司令部的職缺，開始過著「菜少校」的加班熬夜人生，當時他的辦公室碰巧就在時任空軍司令的沈一鳴長官辦公室正上方。他回憶那時業務繁重，只有在吃晚餐時才能稍微喘息，當時司令部的餐廳有兩個，一個是給中校以下階級使用的，另一個則是副處長級（通常是上校）以上專用的長官餐廳。原PO說在空軍司令部任職這段期間，從來沒有跟自己單位的處長、副處長在餐廳一起吃飯過，反而是跟著阿兵哥一起端著餐盤打飯，但卻因此看到讓他印象相當深刻的一幕。

原PO說他常看到時任司令的沈一鳴穿著運動服，跟著他們所有人一起排隊打飯菜，然後會看哪邊有人在用餐，就坐到那個人的對面陪他吃飯聊天，這畫面讓原PO看了很驚訝。有次沈一鳴就坐到原PO前面，讓他快要嚇死，沈一鳴還要他放鬆一點，之後就開始閒話家常，讓他大讚沈的領導很親民、很舒服。

原PO表示，空軍司令部長官很多，但像沈一鳴有能力又謙虛的真的不多，「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔」。他也說看過很多每晚出營區喝酒應酬的長官，醉醺醺回來時看到大家還在加班，竟大言不慚的說「我喝酒應酬也是很累的好不好」，和沈一鳴相比真的是很諷刺。

原PO說他並不是想對沈一鳴歌功頌德，只是想藉由自己的親身經歷讓大家知道即便在軍隊之中，也曾有過這麼一位努力本務、讓人敬重的好長官。貼文一出引來許多網友熱議，「軍中有好長官，你運氣好」、「好長官很難得」、「這種司令值得被說『沒一個比這個好沒錯』」、「自己打飯的將軍，了不起，沈將軍R.I.P.」、「他在空總也一樣，很常跑去一般餐廳吃飯」、「感謝他為台灣的付出」、「謙虛又博學的軍人真的少」、「這位總長都是好評，國家真的是痛失英才」。