親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機失事
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

雄二雄三增程型 以「交叉火網」封鎖台灣海峽

搜救菁英親身說法！山林遇難別急 「這東西」能救你一命

從餐廳細節回憶沈一鳴 前少校：要我為他打仗賣命也無悔

2020-01-03 10:13聯合新聞網 綜合報導

參謀總長沈一鳴。 聯合報系記者程嘉文／攝影
參謀總長沈一鳴。 聯合報系記者程嘉文／攝影
分享
空軍UH-60M黑鷹直升機昨天（2日）在新北坪林、宜蘭交界的山區失事墜毀，這起意外造成了全機13位官兵包括參謀總長沈一鳴在內共8人罹難、5人受傷，這是國軍有史以來，第一位上將因為墜機而殉職。一名前空軍少校就在網路上發文回憶他對沈一鳴的印象，他說曾在軍中見到沈一鳴對官兵親和的態度，沒有官架子也不對人發脾氣，如此的好長官讓他表示「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔」。

這名前少校在PTT上寫道自己是當志願役軍官，初任官就到空軍新竹基地擔任少尉排長。剛開始不到一年，有次他到聯隊部洽公，那時時任的少將聯隊長沈一鳴準備調職，原PO就聽到長官們議論紛紛的在討論下任聯隊長是誰，其中他聽到最有印象的一個結論就是「唉…不管是誰來接，都不會有現在這位的好了」，那時他才知道沈一鳴從來沒有對人發過脾氣。

原PO後來遴選上了空軍司令部的職缺，開始過著「菜少校」的加班熬夜人生，當時他的辦公室碰巧就在時任空軍司令的沈一鳴長官辦公室正上方。他回憶那時業務繁重，只有在吃晚餐時才能稍微喘息，當時司令部的餐廳有兩個，一個是給中校以下階級使用的，另一個則是副處長級（通常是上校）以上專用的長官餐廳。原PO說在空軍司令部任職這段期間，從來沒有跟自己單位的處長、副處長在餐廳一起吃飯過，反而是跟著阿兵哥一起端著餐盤打飯，但卻因此看到讓他印象相當深刻的一幕。

原PO說他常看到時任司令的沈一鳴穿著運動服，跟著他們所有人一起排隊打飯菜，然後會看哪邊有人在用餐，就坐到那個人的對面陪他吃飯聊天，這畫面讓原PO看了很驚訝。有次沈一鳴就坐到原PO前面，讓他快要嚇死，沈一鳴還要他放鬆一點，之後就開始閒話家常，讓他大讚沈的領導很親民、很舒服。

原PO表示，空軍司令部長官很多，但像沈一鳴有能力又謙虛的真的不多，「遇到這種長官要我打仗賣命，我真的衝鋒陷陣無怨無悔」。他也說看過很多每晚出營區喝酒應酬的長官，醉醺醺回來時看到大家還在加班，竟大言不慚的說「我喝酒應酬也是很累的好不好」，和沈一鳴相比真的是很諷刺。

原PO說他並不是想對沈一鳴歌功頌德，只是想藉由自己的親身經歷讓大家知道即便在軍隊之中，也曾有過這麼一位努力本務、讓人敬重的好長官。貼文一出引來許多網友熱議，「軍中有好長官，你運氣好」、「好長官很難得」、「這種司令值得被說『沒一個比這個好沒錯』」、「自己打飯的將軍，了不起，沈將軍R.I.P.」、「他在空總也一樣，很常跑去一般餐廳吃飯」、「感謝他為台灣的付出」、「謙虛又博學的軍人真的少」、「這位總長都是好評，國家真的是痛失英才」。

沈一鳴黑鷹直升機PTT

延伸閱讀

馬英九：沈一鳴謙沖專業 籲國軍檢討飛安

沈一鳴罹難 美參謀首長聯席會議主席發聲明哀悼

黑鷹失事 美台商會與美國防界表哀悼

沈一鳴座機光點消失 軍方即報總統

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

手機求救 哨音辨位…直升機摔成廢鐵壓將官

2020-01-03 00:29

共軍也有黑鷹！當年摔死副司令 還摔垮整個軍區

2020-01-03 08:00

直升機為何仍直飛越山 不繞行海上？

2020-01-03 00:13

影／曹進平獲救比這動作被酸 郷民揭軍方慣性動作

2020-01-03 09:46

黑鷹墜毀還原搜救 傳國防部曾二度給錯座標

2020-01-02 22:31

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

2020-01-03 06:58

哀悼黑鷹事件扯年改被罵翻 王惠美 ：網軍操作

2020-01-03 10:22

新聞官陳映竹是美濃客家細妹 鄉親集氣祝福

2020-01-03 10:21

悼黑鷹亡者 郝龍斌建議晉階、贈勛

2020-01-03 09:53

影／黑鷹直升機失事 軍方封山調查

2020-01-03 09:47

影／探視黑鷹罹難者家屬 蔡：務必讓生活無虞

2020-01-03 09:39

新聞官陳映竹也轉加護 三總10時半說明黑鷹傷者狀況

2020-01-03 09:35

馬英九：沈一鳴謙沖專業 籲國軍檢討飛安

2020-01-03 09:13

弔黑鷹罹難者 蔡英文：軍人很辛苦、家屬更辛苦

2020-01-03 09:07

弔唁黑鷹罹難者 徐國勇：盼他們一路好走

2020-01-03 08:00

沈一鳴罹難 美參謀首長聯席會議主席發聲明哀悼

2020-01-03 06:48

黑鷹失事 美台商會與美國防界表哀悼

2020-01-03 02:21

沈一鳴座機光點消失 軍方即報總統

2020-01-03 00:55

AIT處長哀悼沈一鳴：我會非常懷念他

2020-01-03 00:52

軍中儒將沈一鳴 上任參謀總長才半年

2020-01-03 00:50

悼黑鷹勇士 韓國瑜：他們會以另一種方式繼續保護國家

2020-01-03 00:45

「兩棲蛙人將軍」殞落…家人拔掉電視插頭瞞老母

2020-01-03 00:42

黑鷹墜毀8死5傷 參謀總長罹難 史上最嚴重將領空難

2020-01-03 00:36

滿臉血走進急診室「生還者冷靜到令人心疼」

2020-01-03 00:35

正副駕駛罹難 坐前半機艙都殉職

2020-01-03 00:32

黑鷹成軍前 曾迫降台中市區

2020-01-03 00:20

「直升機界勞斯萊斯」來台 2年摔2架

2020-01-03 00:18

黑鷹暫停演練 救災照常

2020-01-03 00:16

45年前陸軍總司令演習 于豪章摔成癱瘓

2020-01-03 00:12

獨／齊柏林墜機罹難獲沈一鳴力助後事 兒發文悼總長

2020-01-03 00:05

黑鷹失事 彰化縣長哀悼說年改網友罵翻

2020-01-02 23:48

罹難者均坐在前3排 黑鷹直升機失事原因待查

2020-01-02 23:38

不到12小時結束搜救 幸好救難女英雄陳秋霞正確判斷

2020-01-02 23:00

最後一具遺體晚間10：10抵靈堂 黑鷹罹難者全回台北了

2020-01-02 22:35

自稱目擊黑鷹直升機墜落 消防局：他的說法待查證

2020-01-02 22:25

貼上三張合照 管中閔臉書敬悼沈一鳴

2020-01-02 22:17

黑鷹失事罹難者劉鎮富、洪鴻鈞都台南人 黃偉哲：全力協助

2020-01-02 22:02

黑鷹直升機墜毀／空難不斷 南投6年死3飛官

2020-01-02 22:01

「將軍沒官架待兵如子」11年前沈一鳴帶過的傳令兵哀慟

2020-01-02 22:01
看更多

熱門文章

影／搶救迫降黑鷹！空軍證實參謀總長沈一鳴等八人身亡

2020-01-02 14:09

黑鷹墜落 困在機艙第一位勇敢發出求救訊息的是她

2020-01-02 14:50

不到12小時結束搜救 幸好救難女英雄陳秋霞正確判斷

2020-01-02 23:00

影／接觸黑鷹失事現場 生還者曹進平中將冷靜說明失事狀況

2020-01-02 15:13

影／參謀總長沈一鳴遺體送往三總 官兵敬禮淚送

2020-01-02 19:06

空軍黑鷹墜機8死5傷 現場殘骸壓住罹難者慘不忍睹

2020-01-02 14:39

參謀總長遺體送抵三總 家屬哭喊「一鳴，我們回來了」

2020-01-02 20:58

影／黑鷹失事5生還者冷靜到令人心疼 宜蘭衛生局長：敬佩

2020-01-02 20:45

黑鷹直升機失事／空軍證實：沈一鳴等八人墜機身亡

2020-01-02 14:08

參謀總長沈一鳴搭黑鷹遇難 空軍史上最嚴重人員失事

2020-01-02 11:39

侯友宜趕赴烏來 指參謀總長是否獲救以軍方說法為主

2020-01-02 11:58

最後一具遺體晚間10：10抵靈堂 黑鷹罹難者全回台北了

2020-01-02 22:35

黑鷹直升機越不過烘爐地山脊線 戰管導引成關鍵？

2020-01-02 15:35

影／藍營鐵票倉恐被翻盤 謝龍介現身南投坦言選情緊繃

2020-01-02 12:44

最新訊息／黑鷹直升機墜機 6死5傷2失聯

2020-01-02 14:02

沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」

2020-01-02 17:44

沈一鳴殉職 國防部：參謀總長由劉志斌上將代理

2020-01-02 20:49

影／還原高難度救援黑鷹前後折一起 參謀總長卡座艙

2020-01-02 18:40

空軍黑鷹「迫降」桶後溪谷 最後一次通聯曝光

2020-01-02 12:23

總長沈一鳴搭黑鷹墜毀罹難 將才殞落震驚各界

2020-01-02 15:21

直升機為何仍直飛越山 不繞行海上？

2020-01-03 00:13

空軍司令熊厚基：黑鷹直升機失事的情況不理想

2020-01-02 12:27

侯友宜不肯接主委 黃暐瀚問出原因了

2020-01-02 12:25

「將軍沒官架待兵如子」11年前沈一鳴帶過的傳令兵哀慟

2020-01-02 22:01

「兩棲蛙人將軍」殞落…家人拔掉電視插頭瞞老母

2020-01-03 00:42

獨／齊柏林墜機罹難獲沈一鳴力助後事 兒發文悼總長

2020-01-03 00:05

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

2020-01-02 16:37

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

2020-01-03 06:58

影／參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

2020-01-02 15:35

沈一鳴一度誤傳已獲救送三總 宜蘭搜救大隊集結出發

2020-01-02 10:56

影／黑鷹墜機現場一片狼藉 生還、罹難名單曝光

2020-01-02 14:26

整理包／8將才殞落 黑鷹直升機兩年內二度失事

2020-01-02 21:50

傍晚5點半4名傷者救出登山口 曹進平上救護車「比讚」

2020-01-02 18:16

黑鷹直升機墜機 退役飛官：直升機失事有4大因素

2020-01-02 14:17

黑鷹泣血 參謀總長沈一鳴遺體將運送至松山基地移靈

2020-01-02 16:41

影／黑鷹失事 女記者獲救直喊「好痛」

2020-01-02 16:11

共軍也有黑鷹！當年摔死副司令 還摔垮整個軍區

2020-01-03 08:00

黑鷹失事 彰化縣長哀悼說年改網友罵翻

2020-01-02 23:48

貼上三張合照 管中閔臉書敬悼沈一鳴

2020-01-02 22:17

黑鷹直升機墜毀／空難不斷 南投6年死3飛官

2020-01-02 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top