手機求救 哨音辨位…直升機摔成廢鐵壓將官

黑鷹直升機失事，嚴重扭曲幾成廢鐵。圖／搜救隊提供 分享 facebook UH-60M黑鷹直升機在新北、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴等八人罹難，當搜救人員抵達現場時，黑鷹直升機前後折在一起，嚴重扭曲幾成廢鐵。

接獲黑鷹失事消息，軍警消共出動三百多人趕往，分三段點接力救援。宜蘭搜救大隊派出百岳經驗搜救人員陳秋霞參與，為和時間賽跑，經驗老到的她，主張從烘爐地上山，可盡快達現場。

宜蘭搜救人員十點半出發，由於山區定位不清楚，生還者之一的周欣頤中校透過LINE與前進指揮所取得連繫，但聲音微弱，宜蘭縣消防局長徐松奕請他吹「哨音」，引導搜救人員到現場。

陳秋霞說，將近下午一點，有聽到求救哨音，但山區霧很濃，風勢大又有溪谷，造成山區回音。他們一度走錯方向，後來重新定位，才找到失事現場。

陳秋霞到達後給明確的方位，救難人員跟著抵達時，看到黑鷹直升機有點像前後折在一起，已經扭曲變形，有幾具遺體狀況還算完整，但頭顱破裂明顯死亡，其中一位頭部撕裂傷十分嚴重，躺在直升機後側，已經沒有呼吸心跳。

扭曲變形的黑鷹直升機旁，有三人自行脫困，一人受傷躺在地上，其中坐後座的曹進平中將幾乎毫髮無傷，冷靜地告訴搜救人員大部人都受困在機艙裡，包括參謀總長在內。 黑鷹直升機在烏來山區失事墜毀，作計室少將處長劉孝堂（中）等傷者下山送醫，臉上滿是傷痕。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

最先以手機傳出求救訊息的軍聞社新聞官陳映竹，雙腳夾傷動彈不得，搜救人員按壓她的腳趾測試反應，並為她包紮，陳映竹滿臉痛楚。之後搜救人員要幫她穿回襪子，她忍不住痛得大喊：「好痛！不要再穿回去了！」

救援人員表示，事發地點相當泥濘，道路也險峻，搜救過程相當困難。「路是硬開出來的！」宜蘭冬山消防分隊小隊長李逸鎮說，連日下雨山區泥濘非常不好走，加上山坡四十五度角陡峭，一面找人一面開路，搜救人員全身泥濘。

傍晚五點半，黃佑民中將最先出登山口，由擔架抬上救護車；接著周欣頤中校、曹進平中將自行步上救護車，曹上車前還比讚表示平安；隨後第四位救出的劉孝堂少將救出。

參謀總長沈一鳴上將的遺體晚間六時許護送下山，現場指揮官高喊「敬禮！」官兵排隊行最敬禮，含淚送他離開。