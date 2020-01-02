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從黑鷹失事憶45年前軍演悲劇 他曝慘況：至今想起仍發抖

2020-01-02 21:58聯合新聞網 綜合報導

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸...
UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社
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空軍一架UH-60M黑鷹直升機今（2）日失事，不幸墜毀於北宜交界烏來山區桶後溪谷，機上13人僅生還5人，8名罹難者包括國防部參謀總長沈一鳴等高階將領。事件爆發後全台震驚，其中綠黨立委候選人方儉因此想起45年前的昌平演習墜機事故，方儉表示「這一摔兩架直升機，掉了14顆星星」，該事故折損蔣經國許多重要軍事人才，造成陸軍接班梯隊大亂。回憶當時災難情況，方儉表示死者因受到重擊，導致遺體殘破不全，直言「當時的景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄」。

上午驚傳黑鷹墜機事故後，方儉在臉書提到這起意外讓他想起45年前的昌平演習墜機事故，方儉回憶1974年12月27日，當時仍是國三生的他晚上到家後發現一片漆黑，心中正納悶為何家中無人又燈光全無時，恰好被父親司機接送到一個不知名地點和母親、弟弟會合。當時現場一片哀淒、甚至有些長輩暗自啜泣，原來當時發生墜機事故，方儉憶道「這一摔兩架直升機，掉了14顆星星，比任何一次國軍戰役死傷更慘重」。

當時這場昌平演習墜機事故，共計折損13位將官，方儉提到他的父親當時擔任第一軍團政戰部主任，原本也要參加該次演習，所幸因傷告假才幸免於難。提起這場事故，方儉表示因為罹難將領都是蔣經國最重要的軍事人才，在45年前可說是絕對機密的案件，而當時急於安葬死者，找來的棺木甚至連油漆都來不及上就急著將罹難者入殮。此外方儉回憶當時事故現場，他表示因為死者受到嚴重撞擊，導致遺體殘破不全，他直言「當時的景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄」。

另外，方儉提到這批罹難將領造成陸軍接班梯隊大亂，斷了蔣經國原本的軍事布局，也因為這起事故間接讓郝柏村一路從陸軍總司令當到行政院長。而在昌平演習墜機事故後，蔣中正於1975年4月5日逝世，此後軍系的人事布局更是超乎尋常，政戰力量消退，台灣走向軍隊國家化，軍人過去的威權不再。最後方儉表示這次黑鷹失事折損沈一鳴等人，是一次重大國殤，但和1974年的昌平演習墜機事故相比，這次黑鷹失事對歷史的影響力是較小的。

黑鷹直升機方儉演習蔣經國沈一鳴

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