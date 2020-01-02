整理包／8將才殞落 黑鷹直升機兩年內二度失事

黑鷹直升機墜機事故，機上8名將官罹難。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午7:55松山機場起飛，預計前往基隆，準備前往宜蘭東澳慰問基層部隊，8：20獲報光點消失，直升機因不明原因迫降在烏來山區桶後溪上游，機上共有13人，其中8名人員不幸罹難。

救難人員抵達時，看到黑鷹直升機有點像前後折在一起，已經扭曲變形，有幾具遺體狀況還算完整，但頭顱破裂明顯死亡。有4人自行脫困到飛機外，其中一位頭部撕裂傷十分嚴重，躺在直升機後側，已經沒有呼吸心跳。

軍方官員指出，飛行員在8時6分到7分失事前最後一次無線電通聯回報天候，當時能見度7哩，雲高3000呎至5000呎，符合進場標準，未料幾分鐘後黑鷹就失事，搜救隊從宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園烘爐地山登山口上山，徒步前進，到場時直升機已碎裂不成型，可目視罹難者被壓在殘骸下。

軍聞社記者陳映竹第一個發出求救訊息，她失事時坐在機艙後側，墜落後神智尚稱清晰，用手機透過軍聞社LINE群組回報飛機失事，自己腳被殘骸夾住，無法動彈。

黑鷹失事共造成8名人員死亡，5名人員獲救，名單如下：

8名罹難者

參謀總長 沈一鳴上將（相關新聞：沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」）

正駕駛 葉建儀中校（相關新聞：黑鷹正駕駛葉建儀經驗豐富 最後回報符進場標準）

副駕駛 劉鎮富上尉（相關新聞：黑鷹副駕駛劉鎮富罹難 家人哀慟不敢置信）

機工長 許鴻彬士官長（相關新聞：罹難機工長兒女崇拜 妻子「不知怎麼告訴孩子」）

參謀 黃聖航少校（相關新聞：黑鷹失事殉職侍從官已有論及婚嫁女友 家人悲鳴不公平）

總士督長 韓正宏士官長（相關新聞：首任總士官長韓正宏殉職 同袍悼：任務結束了）

情次室助次 洪鴻鈞少將（相關新聞：金門五金行之子 蛙人將軍洪鴻鈞不幸殞落）

政戰局副局長 于親文少將（相關新聞：每月捐款關懷弱勢 于親文差半年退伍不幸罹難）

5名獲救者

軍聞社新聞官 陳映竹（相關新聞：黑鷹墜落 困在機艙第一位勇敢發出求救訊息的是她）

通次室 曹進平中將（相關新聞：傍晚5點半4名傷者救出登山口 曹進平上救護車「比讚」）

作計室處長 劉孝堂少將

後次室次長 黃佑民中將（相關新聞：黑鷹5人送三總生命跡象穩定 黃佑民進加護觀察）

作計室參謀 周欣頤中校



以GOOGLE MAP檢視上午失事黑鷹失事地點，撞在山脊線烘爐地山山脊線附近（紅圈處），直升機是否因來不及拉升撞山？有待進一步釐清。圖／翻攝自Google map 分享 facebook 空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午因不明原因迫降在烏來山區桶後溪谷。 記者侯永全／翻攝 分享 facebook

黑鷹直升機墜毀的烏來桶後山區位於烘爐地山山脊線附近，從地形研判疑似直升機拉升不及撞山。這次黑鷹直升機墜機事件，路線與民國84年11月5日第一屆總統選舉前，空軍一架自松山機場起飛的S-70C墜毀三貂角相仿，當年S-70C在戰管導引下進雲，但戰管看不到現場雲霧變化，發生墜機事件。

2018年在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 聯合報系資料照片 分享 facebook

空軍司令熊厚基表示，飛行員在失事前、約8點零6到7分之間，最後一次回報「能見度7哩，雲高3000至5000呎，符合進場標準」，當時並無任何異常，目前事故原因仍待查明，一名資深退役少校飛行官則分析，直升機失事有環境、氣候、人為及機械等四大因素。





2018年2月5日深夜，一架編號706的黑鷹直升機執行病患後送任務，在蘭嶼外海發生空難，機上二人罹難、四人失蹤。根據國家運輸安全調查委員會調查顯示，與飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足有關。

UH-60黑鷹直升機是美軍通用直升機，除了兩位駕駛與機工長外，機上可以搭載12人。陸軍2008年的天鳶專案向美國採購60架，汰換老舊的UH-1H直升機。自2015年開始交機，2019年完成全部交機。

空軍UH-60M黑鷹直升機機齡只有一年半、飛行時數不到400小時的直升機為何會發生意外，原因仍有待釐清。

此次黑鷹直升機失事共造成8人死亡，回顧歷年空軍失事，也造成不少傷亡