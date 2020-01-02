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整理包／8將才殞落 黑鷹直升機兩年內二度失事

2020-01-02 21:50聯合新聞網 綜合報導

黑鷹直升機墜機事故，機上8名將官罹難。記者李承穎／翻攝
黑鷹直升機墜機事故，機上8名將官罹難。記者李承穎／翻攝
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空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午7:55松山機場起飛，預計前往基隆，準備前往宜蘭東澳慰問基層部隊，8：20獲報光點消失，直升機因不明原因迫降在烏來山區桶後溪上游，機上共有13人，其中8名人員不幸罹難。

救難人員抵達時，看到黑鷹直升機有點像前後折在一起，已經扭曲變形，有幾具遺體狀況還算完整，但頭顱破裂明顯死亡。有4人自行脫困到飛機外，其中一位頭部撕裂傷十分嚴重，躺在直升機後側，已經沒有呼吸心跳。

軍方官員指出，飛行員在8時6分到7分失事前最後一次無線電通聯回報天候，當時能見度7哩，雲高3000呎至5000呎，符合進場標準，未料幾分鐘後黑鷹就失事，搜救隊從宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園烘爐地山登山口上山，徒步前進，到場時直升機已碎裂不成型，可目視罹難者被壓在殘骸下。

軍聞社記者陳映竹第一個發出求救訊息，她失事時坐在機艙後側，墜落後神智尚稱清晰，用手機透過軍聞社LINE群組回報飛機失事，自己腳被殘骸夾住，無法動彈。

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黑鷹失事共造成8名人員死亡，5名人員獲救，名單如下：

8名罹難者

參謀總長 沈一鳴上將（相關新聞：沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」

正駕駛 葉建儀中校（相關新聞：黑鷹正駕駛葉建儀經驗豐富 最後回報符進場標準

副駕駛 劉鎮富上尉（相關新聞：黑鷹副駕駛劉鎮富罹難 家人哀慟不敢置信

機工長 許鴻彬士官長（相關新聞：罹難機工長兒女崇拜 妻子「不知怎麼告訴孩子」

參謀 黃聖航少校（相關新聞：黑鷹失事殉職侍從官已有論及婚嫁女友 家人悲鳴不公平

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政戰局副局長 于親文少將（相關新聞：每月捐款關懷弱勢 于親文差半年退伍不幸罹難

5名獲救者

軍聞社新聞官 陳映竹（相關新聞：黑鷹墜落 困在機艙第一位勇敢發出求救訊息的是她

通次室 曹進平中將（相關新聞：傍晚5點半4名傷者救出登山口 曹進平上救護車「比讚」

作計室處長 劉孝堂少將

後次室次長 黃佑民中將（相關新聞：黑鷹5人送三總生命跡象穩定 黃佑民進加護觀察

作計室參謀 周欣頤中校

以GOOGLE MAP檢視上午失事黑鷹失事地點，撞在山脊線烘爐地山山脊線附近（紅...
以GOOGLE MAP檢視上午失事黑鷹失事地點，撞在山脊線烘爐地山山脊線附近（紅圈處），直升機是否因來不及拉升撞山？有待進一步釐清。圖／翻攝自Google map
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空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午因不明原因迫降在烏來山區桶後溪谷。...
空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午因不明原因迫降在烏來山區桶後溪谷。 記者侯永全／翻攝
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黑鷹直升機墜毀的烏來桶後山區位於烘爐地山山脊線附近，從地形研判疑似直升機拉升不及撞山。這次黑鷹直升機墜機事件，路線與民國84年11月5日第一屆總統選舉前，空軍一架自松山機場起飛的S-70C墜毀三貂角相仿，當年S-70C在戰管導引下進雲，但戰管看不到現場雲霧變化，發生墜機事件。

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2018年在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 聯合報系資料照片
2018年在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 聯合報系資料照片
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空軍司令熊厚基表示，飛行員在失事前、約8點零6到7分之間，最後一次回報「能見度7哩，雲高3000至5000呎，符合進場標準」，當時並無任何異常，目前事故原因仍待查明，一名資深退役少校飛行官則分析，直升機失事有環境、氣候、人為及機械等四大因素。

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2018年2月5日深夜，一架編號706的黑鷹直升機執行病患後送任務，在蘭嶼外海發生空難，機上二人罹難、四人失蹤。根據國家運輸安全調查委員會調查顯示，與飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統了解程度不足有關。

UH-60黑鷹直升機是美軍通用直升機，除了兩位駕駛與機工長外，機上可以搭載12人。陸軍2008年的天鳶專案向美國採購60架，汰換老舊的UH-1H直升機。自2015年開始交機，2019年完成全部交機。

空軍UH-60M黑鷹直升機機齡只有一年半、飛行時數不到400小時的直升機為何會發生意外，原因仍有待釐清。

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此次黑鷹直升機失事共造成8人死亡，回顧歷年空軍失事，也造成不少傷亡

時間機型地點／事件傷亡
1974.12.27陸航UH-1H直升機（機號327、347）昌平演習13人殉職
1990.8.21空軍專機隊Beech 1900C輕型人員運輸機
（機號1905）
雲林18人殉職
1996.11.5S-70C直升機（機號7002）瑞芳山區3人殉職
2007.5.11空軍F-5F戰機湖口營區4人殉職9傷
2012.10.9直升機（機號7017）蘭嶼外海5人殉職
2018.2.5黑鷹直升機（編號706）蘭嶼外海2人殉職4失蹤
2018.6.4F-16戰鬥機基隆山區1人殉職
2020.1.2UH-60黑鷹直升機新北市烏來山區8人殉職5傷

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黑鷹直升機
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