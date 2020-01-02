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黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

參謀總長沈一鳴遺體 將運送至松山基地移靈

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

2020-01-02 16:37聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

黑鷹直升機上午迫降新北烏來山區，機上搭載參謀總長沈一鳴等人，軍方出動救援，並調派...
黑鷹直升機上午迫降新北烏來山區，機上搭載參謀總長沈一鳴等人，軍方出動救援，並調派黑鷹直升機來到松山軍用機場整補待命。 記者杜建重／攝影
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空軍UH-60M黑鷹直升機上午搭載參謀總長沈一鳴等人，準備飛往蘇澳軍港，在烏來桶後山區失事，這是第二起黑鷹直升機的失事意外。空軍說，上午飛行路線沿途雲高3000呎到4000呎以下，能見度良好，失事肇因人為、機械或戰管導引，尚待查明。

軍方三大疏失 美方曾預警

空軍UH-60M黑鷹直升機上午失事，本機為同型機，失事機號為933。 記者程嘉文...
空軍UH-60M黑鷹直升機上午失事，本機為同型機，失事機號為933。 記者程嘉文／攝影
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黑鷹直升機目前分撥給陸軍、空軍、內政部空勤總隊的政策，勢必須因兩起墜機事件被重新檢視。

外傳美國技協小組曾向空勤總隊預警，指稱我方沒有標準化作業，求生裝備過期，缺乏主動維護等三大疏失。

陸軍向美方採購60架黑鷹直升機，但政策改變，各撥交15架給內政部空勤總隊與空軍救護隊，陸軍只剩30架。

空軍接收15架黑鷹 擔負救護任務

15架UH-60M黑鷹直升機於2018年完成移交，全面取代空軍救護隊的S-70C...
15架UH-60M黑鷹直升機於2018年完成移交，全面取代空軍救護隊的S-70C。 記者余承翰／攝影
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國防部以翔鳶專案為代號，移交空軍15架UH-60M型機，滿足空軍緊急救護及安全需求，全案區分三批次執行15架機移交，已於2018年完成移交。

空軍救護隊擔任台北飛航情報區全天候任務，肩負軍事搜救、沿海巡邏、偵照、高山偏遠運補、元首及政府長官視導專機及山難、海難、空、緊急傷病患後送、國家重大災害搶救及民間救護等重要任務。所接收黑鷹直升機，部分長駐松山機場，一為萬鈞機任務，二為長官視導行政專機，在烏來桶後溪失事的黑鷹直升機，就是擔負這項任務。

2018年2月 蘭嶼後送失事

2018年在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 圖／聯合報系資料照片
2018年在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 圖／聯合報系資料照片
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前年2月空勤總隊夜間飛往蘭嶼的黑鷹直升機，起飛不到3分鐘墜海失事，機上6人全數罹難。國家運輸安全委員會調查報告顯示，當夜起飛後，事故機遭遇低空亂流，駕駛未按正常程序操作，正駕駛夜航訓練時數比規定少33小時。可能肇因指向飛航組員，對事故當時飛航環境威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，對航機系統了解程度也不足。

1995年11月 S-70C墜毀三貂角

1995年11月空軍S-70C墜毀，失事現場的直升機殘骸只看到螺旋槳主軸，槳葉早...
1995年11月空軍S-70C墜毀，失事現場的直升機殘骸只看到螺旋槳主軸，槳葉早已散成一片。 圖／聯合報系資料照片
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空軍這起黑鷹失事原因尚待查明，但飛行路線與1995年11月5日空軍S-70C墜毀三貂角相仿。當年S-70C直升機擔任李登輝總統專機的前導機，因氣候惡劣及戰管雷達導引問題，在瑞芳三貂角山區撞山，正駕駛翁啟琳少校、副駕駛高之傑中尉及機工長三人殉職。

黑鷹直升機

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