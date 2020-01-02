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黑鷹墜機！機上13人8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難

黑鷹迫降烘爐地山 地勢高救援難

2020-01-02 14:13聯合晚報 記者胡瑞玲戴永華羅建旺／連線報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降在北宜交界的福山山區，軍方證實，參謀總長沈...
國軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降在北宜交界的福山山區，軍方證實，參謀總長沈一鳴也在機上。空軍司令熊厚基上將在松指部召開臨時記者會說明事發狀況與後續處理情形。 記者林伯東／攝影
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空軍救護隊黑鷹直升機上午迫降在新北烏來區及宜蘭交界，烏來區長周守信表示，直升機起飛後在桶後、宜蘭交界的烘爐地山消失，新北及宜蘭各成立搜救隊步行方式山上搜救。宜蘭搜救大隊也已出發，但是疑似迫降地點無路可通。

位於新北市烏來區與宜蘭縣礁溪鄉交界的烏來烘爐地山環境險峻，海拔約1167公尺，是雪山脈主稜，與阿玉山、大礁溪山、三角崙山、鶯仔嶺並列為蘭陽五大名山。

周守信說，由於當地人煙稀少，不光是遊客，連當地人都不太會到這個深山的地方遊走打獵，當地沒有較完整的步行道路，讓這次救援行動非常困難。

周守信表示，烘爐地山地勢極高，根本沒有腹地可以讓直升機降落，附近唯一能夠迫降的就是桶後區一處小型直升機場。桶後因當地有林務局工作站，有一處直升機場，國軍黑鷹沒有選擇在此迫降，反而往宜蘭方向繼續航行，到了烘爐地山山頭迫降，疑似那時才出現問題。據傳墜機地點在新北市烏來山區桶後溪上游，周守信指出，目前情況還未確認，但桶後區較有腹地能夠提供迫降，消防人員皆出動。

周守信表示，由於迫降地點位於烘爐地山山頭，搜救地點十分困難，從烏來端出發的搜救隊須花費三小時到達，宜蘭端出發的搜救隊較近，約兩小時可抵達迫降地點。

目前新北、宜蘭消防局及烏來區區公所已成立指揮所。

烏來黑鷹直升機國軍

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