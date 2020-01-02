黑鷹迫降烘爐地山 地勢高救援難
空軍救護隊黑鷹直升機上午迫降在新北烏來區及宜蘭交界，烏來區長周守信表示，直升機起飛後在桶後、宜蘭交界的烘爐地山消失，新北及宜蘭各成立搜救隊步行方式山上搜救。宜蘭搜救大隊也已出發，但是疑似迫降地點無路可通。
位於新北市烏來區與宜蘭縣礁溪鄉交界的烏來烘爐地山環境險峻，海拔約1167公尺，是雪山脈主稜，與阿玉山、大礁溪山、三角崙山、鶯仔嶺並列為蘭陽五大名山。
周守信說，由於當地人煙稀少，不光是遊客，連當地人都不太會到這個深山的地方遊走打獵，當地沒有較完整的步行道路，讓這次救援行動非常困難。
周守信表示，烘爐地山地勢極高，根本沒有腹地可以讓直升機降落，附近唯一能夠迫降的就是桶後區一處小型直升機場。桶後因當地有林務局工作站，有一處直升機場，國軍黑鷹沒有選擇在此迫降，反而往宜蘭方向繼續航行，到了烘爐地山山頭迫降，疑似那時才出現問題。據傳墜機地點在新北市烏來山區桶後溪上游，周守信指出，目前情況還未確認，但桶後區較有腹地能夠提供迫降，消防人員皆出動。
周守信表示，由於迫降地點位於烘爐地山山頭，搜救地點十分困難，從烏來端出發的搜救隊須花費三小時到達，宜蘭端出發的搜救隊較近，約兩小時可抵達迫降地點。
目前新北、宜蘭消防局及烏來區區公所已成立指揮所。
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