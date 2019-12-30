萬坪森海前 機捷高鐵600公尺「大傳1 席悅」雋永落成

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

桃園青埔從乏人問津的農田地，搖身一變成為一級企業搶灘進駐，政府大手筆開闢的新興產業園區。挾帶著交通優勢，大型商業設施和房屋建案如雨後春筍沿著機場捷運增生。最火的機捷A18又與高鐵桃園站交會，左擁A17航空城、右環抱A19亞洲矽谷園區，其他兩區的建設還沒動工，這裡已經有美式露天outlet華泰名品城、4,500坪橫濱八景島水族館與大江購物中心坐鎮，張開雙臂迎接渴望實現理想生活機能的買家。

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青埔最優地段，高鐵捷運支撐房價從A18往外走約600公尺，即是「大傳1 席悦」所在地。對面就是華泰名品城，步行到機捷和高鐵只要十分鐘，車程20分鐘就能到台北，是通勤自住客的首選。這裡同時滿足購物、學區、休閒和綠化工程，選擇在此購屋，隨著重大建設陸續完工和進駐，高鐵和捷運優勢讓房價有支撐。

青埔轉身為北台灣最耀眼的明星級區塊，有青園國小預定地，全台第一所「外語特色高中」大園高中，媲美台中秋紅谷的青塘園生態公園，青埔棒球場和開始第一期工程的市立美術館。緊接而來的還有五星級商旅和商業城，聯外的國道一號中壢中豐交流道計畫也正式啟動。

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大景大視界，動靜皆宜頂級宅政府積極治理打造的老街溪親水綠帶，柔情環抱的正是「大傳1 席悦」。玉帶環腰處的風水景觀宅，往前一望就能飽覽數百米超級河岸景觀，光與風無上限的無價視野，83坪大空間，一層僅一戶，大景大視界的訴求，低調隱富又不失氣派。

「大傳1 席悦」猶如隱市於桃園高鐵站精華區，馳騁雙北、運籌職場後，回家立刻擁抱萬坪森海。在生活機能最完善的地段，往內能靜心，往外能與世界接軌，動靜皆宜的頂級宅，非此莫屬。