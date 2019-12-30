萬坪公園第一排風光席 珍稀83坪一層一戶

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

300米永久棟距創造開闊視野，窗外綠意盎然引進清新空氣品質，住在這裡，天地更寬廣，心也更遼闊，離塵不離城的清幽環境，進而吸引注重健康的層峰級人士。

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「大傳1 席悦」 收藏青埔限量絕美景觀桃園青埔特區發展突飛猛進，尤其是機捷A18站週邊，重大建設及生活機能幾乎都已經到位，頗受換屋客層青睞。看好高質感換屋客需求，富立騏建設選擇在距A18站與高鐵桃園站600公尺，老街溪蜿蜒環抱、面向萬坪公園的絕版大基地，打造青埔最高規格的頂級地標宅「大傳1 席悦」。「大傳1 席悦」位於老街溪僅有的玉帶環腰處，坐擁萬年風水優勢，公園第一排限量景觀加持，數百米溪岸景觀、碧波相映，可說是青埔絕無僅有的風水寶地。

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青埔罕見大坪數 移植一級城市豪宅DNA在格局設計上，「大傳1 席悦」規劃青埔罕見大坪數豪邸，83坪一層一戶，是高端換屋客指名收藏的尺度。移植台北、台中等一級城市豪宅DNA，藉由精品級的前衛設計手法，蘊積出極致品味居住美學。住起來舒適，才是這個時代真正奢華的生活態度。

獨立梯廳，前後寬敞大氣度陽台，大面景觀窗引進天光與自然風，擴展生活無邊際框界。公私領域分明，社交與隱私兼顧。挑高3米6樓高，少了壓迫感，思緒能夠有更多的呼吸，靈感和創造力也會更豐富。一扇門牌，一頁傳奇，「大傳1 席悦」標誌青埔住宅最高里程碑。