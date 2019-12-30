混血德日建築工藝 青埔豪宅進化論

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

A18站週邊頂級豪宅 刷新當地建築水準以目前買氣升溫的桃園青埔特區為例，位於機捷A18站週邊、甫推出的頂級豪宅「大傳1 席悦」刷新當地建築水準，以最高規格的結構施工、精品外觀設計、建築設備，標誌桃園建築新的里程碑。

結合德日台建築工藝，「大傳1 席悦」是建設公司董座以蓋自己家的態度，耗費一年時間精心設計而生。聘請設計大師賴興建建築師操刀，將台北、台中大都會精品級建築搬到桃園，從外觀建材到格局設計無不講究，迴旋盡是經典，卓越藏在每個細節中。

為了徹底解決居住者痛點，建商不惜成本，將所有雨水、陽台、冷氣、透氣管排水各自分管，避免迴堵困擾；浴室排水設計多重防臭、防蟲，頂樓排水多層施作並經過防水測試，讓居住者不只享受頂級建築質感，更能擁有超越想像的居住品質。

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耐震結構X樓板加厚 卓越藏在細節結構安全方面，「大傳1 席悦」由口碑卓越的山發營造廠打造，嚴選經SGS檢測鋼筋，結構耐震達六級，樓板加厚至20-25公分，約為一般建築的兩倍，不僅安全有保障，也能有效隔絕樓層間的噪音，創造寧靜的居住空間。

因為這棟建築，青埔住宅變得不一樣了！區域罕見83坪一層一戶，大面開窗收藏絕美景觀，萬坪綠意為鄰，老街溪碧波相伴，距A18站與高鐵桃園站600公尺，無論悠遊城市或接軌世界都能優雅自在。「大傳1 席悦」讓建築與土地共生共榮；居住在這裡，是一種優越的覺醒。