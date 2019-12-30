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水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

青埔「大傳1 席悅」大器落成 自慢品味驚艷高端客層

2019-12-30 15:09聯合線上／ 張偉忠

圖／富立騏建設公司 提供
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北台灣最受人矚目的「島內移民特區」是哪裡？高鐵、捷運、機場、都會公園奠定青埔國際大城的地位，華泰名品城三期登場，日本橫濱八景島水族館即將在2020年開幕，新光影城、國泰商旅、台灣旗艦IKEA百花齊放，青埔除了吸引雙北移居人士外，也是桃園在地人的換屋首選區域，其中已機捷A18站週邊生活機能最完善，享受重劃區優質生活不用等未來，因此成為購屋客的最愛。

最具價值風水寶地X最高規格景觀視野
距A18站與高鐵桃園站600公尺的「大傳1 席悦」，貼近消費者的需求，規劃出市場稀有、最符合高端客期待的大坪數產品，從地段、建材、結構安全、美學與空間實用性等角度，鉅細靡遺打造青埔最高規格的頂級地標宅，值得換屋家庭關注。

「大傳1 席悦」坐擁萬坪公園第一排景觀，挾帶老街溪絕美水岸景觀，碧波玉帶環腰，大片綠意臨門，可說是青埔最具價值的風水寶地。除了佔盡交通便捷的地段優勢，「大傳1 席悦」將台北、台中一級豪宅建築工藝導入桃園，不僅替桃園消費者革新住宅體驗，也徹底解決居住者的痛點，打造無可挑剔的居住品質。

圖／富立騏建設公司 提供
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以人為本的自慢品味X德日台建築工藝
北台灣品牌建商「富立騏建設」以自住的心情築居，建設公司董座以蓋自己家的態度，結合德日台建築工藝，聘請設計大師賴興建建築師操刀，耗費一年時間精心設計。

嚴選經SGS檢測鋼筋，結構耐震達六級，樓板加厚至20-25公分，闊氣大面開窗，讓無價窗景和寧靜空間成為不可或缺的配備。建商不惜成本，在細節上用心，從居住者的角度深入思考，提供住戶加倍的保障。「房子的好，住在裡面的人最能感受得到。」「大傳1 席悦」用以人為本的自慢品味，還給生活一份簡單極致的感動。

規劃為83坪一層一戶，獨立梯廳，前後寬敞大氣度陽台，公私領域分明，打開層峰視野，締造最令人稱羨的城市養生御所。

更多資訊請參閱官網>>WidespreadNO1.fullrichart.tw

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