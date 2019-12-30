趕上青埔的黃金起飛期　三代同堂的極上之選

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

桃園青埔是個黃金城，身處連六年人口成長傲視六都、居民年齡平均39歲的超青壯縣市，青埔特區層層鑲金，國家級規格建設真的看的到：IKEA旗艦店蓋到第三層，新光影城的外觀完成，冠德環球購物中心明年開幕，航空城也順利招商中，新興建設和就業機會不是空口白話，而是即刻兌現的繁華願景。

高鐵20分鐘，實現您對頂級品味的要求看準三個機捷和高鐵的發展力，許多人開始對青埔的房市投資有想像。台北房價飆漲，儘管桃園也有漲幅，相比雙北的老舊屋況，高鐵20分鐘就有又新又相對便宜的選擇。用距離換房價，正好趕上青埔黃金起飛期。

生活機能完善，學校和各大建設逐漸到位，善用交通優勢，上班通勤或回鄉探親都很方便。青埔建案多是中小坪數，「大傳1 席悦」提供少有的83坪大坪數規劃，一層一戶隱密低調，為三代同堂家庭的極上之選。

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

圖／富立騏建設公司 提供 分享 facebook

建設董座以自住高標打造，引進德日雙工藝「大傳1 席悦」聘請設計大師賴興建建築師耗費1年精心設計，目標是北市、台南和台中的一級豪宅，富立騏董座以自住的高標準設計施工，工法與建材都是業界一等一。外觀採前後皆正面的設計，動態洗牆燈隨時間變換光影，突顯建築質感。

秉持要就做到最好的心，普通大樓挑高3米，「大傳1 席悦」各戶挑高3.6米；法規要求5級結構耐震，富立騏做出6級耐震宅。嚴選SGS檢測的鋼筋，全面採SA級續接器錯層續接，用優質台灣水泥不加水搗實澆置至4000磅（一般2500～4000磅）打造堅實傲骨。樓板加厚20與25公分確保安靜空間，不惜成本把雨水、陽台和冷氣排水各自分管，避免回堵困擾。此外，每戶有Yale密碼鎖和日本頂級YKK鋁窗，標配Hansgrohe、Villeroy&Boch、TOTO、Panasonic衛浴，Noblessa廚具，全地板採用冠軍大理石磁磚。

大器質感，公私領域設計分明規劃為83坪一層一戶，獨立梯廳，前後寬敞大氣度陽台，公私領域分明，打開層峰視野，締造最令人稱羨的城市養生御所。公共空間和私領域的設計分明，客廳、餐廳和書房連為一體，加上前中後大面積觀景窗，浴室和臥室全部開窗，長輩舒服自在，孩子也有健康成長的空間。