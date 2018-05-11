保時捷交車遞延發酵 汎德4月營收回溫

2018-05-11 12:55 中央社 台北11日電



汎德公告自結今年4月合併營收新台幣24.55億元、月增5.66%、年減11.88%，汎德表示，保時捷(Porsche)交車遞延效應開始發酵，5月銷售月增至少5成。

汎德表示，去年第4季至今年第1季產生的保時捷交車遞延效應，已自4月起開始發酵，4月單月新車銷售260台，依目前車主訂單與總代理配額來看，5月保時捷新車銷售表現可望較4月再成長至少5成，今年台灣保時捷將引進更多新車款，包括第3代 Cayenne、PanameraSport Turismo、911 GT2 RS 與 911 GT3等。

此外，BMW下半年有重量級新車改款將上市，導致上半年新車銷售受到些微影響，不過BMW今年初所發表的2AT與2GT小改款，以及X2新車改款上市，將會於6月陸續交車，汎德預估，將帶動營運重回年增長軌道，加上運動休旅車重量級車款X4、X5下半年陸續改款上市，預期下半年BMW新車銷售會較上半年成長。

汎德指出，看好維修保養業務的未來成長性，並將持續增設結合銷售與售後服務廠的點，預計明年底前開幕的高雄新生BMW全功能服務廠，已在9日動土，台南永康BMW全功能服務廠及高雄楠梓保時捷旗艦館，也將在今年6月與7月相繼開幕加入營運行列。