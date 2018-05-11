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營收連三紅 資金捧

2018-05-11 03:47經濟日報 記者徐念慈／台北報導

上市櫃企業4月單月營收表現較3月衰退，但營收月增股相對吸引市場目光，統計近三月營收月增率為正、且近五日漲幅強於大盤，計有東聯（1710）、致茂、嘉晶等個股。

EG（乙二醇）廠東聯今年月營收連四增，4月單月合併營收創下歷史新高，累計今年合併營收達109.2億元，較去年同期成長20.9%。主要受惠產品報價增溫，利差擴大。法人提醒，後市須留意廠房歲休與需求能否持續。

經濟日報提供
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記憶體廠至上4月單月合併營收創五個月新高，達108.4億元，月增率11%，年增率8.8%；今年來累計營收約370億元，較去年同期成長4%。至上近期相當受到外資青睞，外資已連11日買超。

華南投顧董事長儲祥生表示，4月因清明連假，讓工作天比3月低，營收能月月增者相對表現不錯，不過最好搭配1-4月累計營收年增率超越去年同期10%，並且宜先留意季報已經公布者，才較不會出現營收佳，卻因財報利空而走弱。其他可優先留意股價已跌深，本益比合理的族群，會是近期相對安全的標的。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，這些個股近期漲幅強於大盤且營收月月增，整體架構來看並不弱。盤面上，鑑於台積電第2季展望相對保守，預期整體第2季電子業營收表現會較疲弱，直到進入第3季才會明顯轉強。

日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，台股經過短期震盪後，外資調整動作暫歇，內資不殺低，強勢族群略增，資金已開始低接跌收之後電子股，目前盤面焦點題材包括被動元件、矽晶圓、金融、部分蘋果供應鏈，指數有機會在電子權值股轉強下回穩。

張亞瑋持續看好產業供需良好的晶圓、被動元件產業，因下半年仍有漲價效應，獲利仍有向上調整空間，及下半年Server新平台新增需求、PC及GPU新晶片發表的換機需求，相關族群表現後市都可期待。

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