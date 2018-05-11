新產品題材 後勁十足

2018-05-11 03:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ／台北報導



「iPhone」、「Macbook」、「智慧家居」族群未來新品可望陸續登場，有機會因此帶公司營收表現。法人也提醒，這些族群儘管並非創新應用，多是舊款再改版更新，但看好市場對此有期待度，有利愈跌深蘋概股走揚。

華南投顧董事長儲祥生表示，近期盤勢持續聚焦在被動元件、矽晶圓等族群，儘管這題材短線仍會相對強勁，但建議投資人，追高風險仍大，這些族群股價已漲多，加上是景氣循環股，未來市場行情若反轉，將面臨明顯向下，投資人需衡量風險承受程度。

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儲祥生表示，儘管基本面尚未明顯改變，但蘋概股跌太深，本益比相對合理，預期下半年有新機將登場，儘管並非多創新的版本僅是改版，但市場對此仍有期待度；智慧家居仍是趨勢，可看到各大廠持續布局，日前Google也在開發者大會推出新的Duplex軟體，可協助訂位等，看好智慧家居更加成熟之後，可望更被消費者接受。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，非蘋陣營較少會提前公告未來產品發表時程，蘋果每年則有固定新品發表時間點，向來廣受市場投資人注目，這也是市場新品焦點族群，可持續留意蘋果動向。

操作上，近期資金回流歐美國家，新興市場表現可能還是會相對承壓，短線操作建議逢高調節並區間操作，不建議追高。

保德信高成長基金經理人兼大中華投資組主管葉獻文分析，本季台股有兩大利多，分別是中國手機回溫及蘋果股價創新高，目前電子看好中小型IC設計、電子原物料、5G網通材料等。