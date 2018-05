水資源概念夯 法人看旺

2018-05-11 03:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 /台北報導



台股普遍進入電子業五窮六絕的營運淡季,法人指出,整體行情將會受到國際趨勢、匯率變化、以及外資買賣等因素的影響,短線預期仍會有反彈的空間,但中長線趨勢仍處修正格局並未改變。

台股日前因指數短線跌多,在經過數日形成小W底後呈現反彈格局,盤面上,以被動元件為首的漲價概念股,成為執掌多頭攻堅大旗的領軍指標,其他包括風電股、蘋概股等,也在權值股持穩下紛紛進行助攻,市場氛圍轉趨偏多。

不過法人指出,就後市來看,由於近期以台積電(2330)為首的權值股持穩反彈,短多軍心勢盛,因此預期指數「短線」仍有反彈空間,波段高點約介於10,850點至11,000點間,漲過11,000點的機率不超過2.5%。

而從中長線角度觀察,台灣電子產業普遍進入五窮六絕的營運淡季,美國總通川普積極實踐「美國第一」的口號,激勵美元對其他貨幣轉趨強勢,新台幣近來明顯形成走貶格局,誘使熱錢離台。此外,美股中空修正的格局尚未改變,加上美股向來有「Sell in May and go away」的諺語及慣性,也使得台股中長線的後市仍有不少陰霾。

法人建議,短多的投資人宜密切注意獲利了結的時機;中長線的投資人此時不宜進場追價,可靜待短多波段漲幅結束後的修正趨勢,擇機挑選下半年基本面偏多的產業,如蘋概股,自動化族群等。

至於題材面,由於今夏缺水、缺電問題恐將逐漸浮上檯面,可逢低布局水資源、電力、節能等相關族群;而盛夏酷暑將至,夏季概念股如飲品、冷氣等相關個股也可留意。