水資源概念夯 法人看旺

2018-05-11 03:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／台北報導



台股普遍進入電子業五窮六絕的營運淡季，法人指出，整體行情將會受到國際趨勢、匯率變化、以及外資買賣等因素的影響，短線預期仍會有反彈的空間，但中長線趨勢仍處修正格局並未改變。

台股日前因指數短線跌多，在經過數日形成小W底後呈現反彈格局，盤面上，以被動元件為首的漲價概念股，成為執掌多頭攻堅大旗的領軍指標，其他包括風電股、蘋概股等，也在權值股持穩下紛紛進行助攻，市場氛圍轉趨偏多。

不過法人指出，就後市來看，由於近期以台積電（2330）為首的權值股持穩反彈，短多軍心勢盛，因此預期指數「短線」仍有反彈空間，波段高點約介於10,850點至11,000點間，漲過11,000點的機率不超過2.5%。

而從中長線角度觀察，台灣電子產業普遍進入五窮六絕的營運淡季，美國總通川普積極實踐「美國第一」的口號，激勵美元對其他貨幣轉趨強勢，新台幣近來明顯形成走貶格局，誘使熱錢離台。此外，美股中空修正的格局尚未改變，加上美股向來有「Sell in May and go away」的諺語及慣性，也使得台股中長線的後市仍有不少陰霾。

法人建議，短多的投資人宜密切注意獲利了結的時機；中長線的投資人此時不宜進場追價，可靜待短多波段漲幅結束後的修正趨勢，擇機挑選下半年基本面偏多的產業，如蘋概股，自動化族群等。

至於題材面，由於今夏缺水、缺電問題恐將逐漸浮上檯面，可逢低布局水資源、電力、節能等相關族群；而盛夏酷暑將至，夏季概念股如飲品、冷氣等相關個股也可留意。