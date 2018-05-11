五大族群創佳績 盤面焦點

2018-05-11 03:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



上市櫃公司4月營收昨（10）日全數出爐，證券業三大名師表示，強勢族群各擁題材，塑化、部分蘋果概念股、被動元件、PA、記憶體等五大族群，繳出耀眼成績單，成為台股盤面焦點。

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4月營收全數公布，雖然目前仍屬於淡季，且美中貿易戰持續增溫，但塑化、部份蘋概股、被動元件、PA、記憶體等五大族群表現亮眼。受惠漲價題材，成本推升、領先拉貨等因素，相關個股的4月營收月增率、年增率都為正，均同步向上成長，五大族群可望成為盤面主流，股價將同步表態。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期原油價格持續飆高，美國可能再度對伊朗進行制裁，激勵油價創新高，美國決定是否延長停止對伊朗進行制裁的截止期限為12日。

若美國決定重新制裁，則油價將維持強勢，4月營收中，塑化股表現佳，由於PE需求回升與利差擴大的情況下，包括相關個股營收與獲利可望回溫。

另一營收逐步回溫的是部分蘋概股，蘋果續創波段新高，供應鏈中，大立光（3008）4月營收成長，股價利多反應大漲，顯然此波市場擔心的第2季淡季效應已然反應在盤面上，一旦營收較預期佳，股價將可逐步上揚。

除了大立光，可成營收動能佳，手機客戶旗艦機改採玻璃背蓋，金屬中框及機構件設計難度及製程工序趨複雜，產品單價（ASP）持續提升，手機、NB市場份額將提升；其他包括華通、台郡等，營收都有回穩現象。

第一金投顧董事長陳奕光指出，被動元件族群也是4月營收成長的亮點之一，受惠漲價與缺貨題材，相關個股營收頻創新高，國巨、華新科、奇力新，股價表現亮眼。

由於被動元件缺貨來自於原物料成本上揚，加以日商產能轉車用，然而終端需求續增，市場缺貨漲價。

此外，PA族群受惠今年蘋果三款新機都可能搭載3D感測後，引爆CSEL商機，加上未來隨5G時代來臨，砷化鎵需求將更多，相關個股營收有回溫趨勢，後勢不看淡，由於因應未來VCSEL商機，相關PA廠商多數有擴產計劃，將為未來營收增添動能。