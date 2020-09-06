國民黨全代會不再「大拜拜」 但能走入黨改深水區嗎

國民黨全代會落幕。由於正值國民黨的低谷，此次全代會瀰漫失落與悲觀氛圍，甚至失焦成為擋萊劑美豬、蔣萬安參不參選台北市長、或者下屆主席的暖身戰場。過去國民黨全代會，常常被形容為黨內「大拜拜」，但此次全代會，已不復「大拜拜」氣氛。不過不可否認的是，這次全代會仍是國民黨未來發展的分水嶺，不管是黨內路線調整走入深水區，或者下一波的黨內權力競逐，都將在全代會後揭幕。

2020-09-06 19:00