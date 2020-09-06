國民黨全代會不再「大拜拜」 但能走入黨改深水區嗎
國民黨全代會落幕。由於正值國民黨的低谷，此次全代會瀰漫失落與悲觀氛圍，甚至失焦成為擋萊劑美豬、蔣萬安參不參選台北市長、或者下屆主席的暖身戰場。過去國民黨全代會，常常被形容為黨內「大拜拜」，但此次全代會，已不復「大拜拜」氣氛。不過不可否認的是，這次全代會仍是國民黨未來發展的分水嶺，不管是黨內路線調整走入深水區，或者下一波的黨內權力競逐，都將在全代會後揭幕。
兩岸政策 與6月黨改方案大不同
國民黨在6月中旬端出四大黨改方案，其中最引入矚目的莫過於兩岸論述的調整。當時對於九二共識是不是要保留、對現狀的描述該如何定調，都有過激烈爭辯，甚至曾引發吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義等幾位前任主席對江啟臣表達不滿，可說是江啟臣上任以來面對的黨內最大危機。
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