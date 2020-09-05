萊劑美豬解禁 離日本核食過關也不遠了？

聯合報 / 記者周佑政
爭議多年的日本核災地區食品，因反核食公投兩年效期今年底就將屆滿，蔡政府下一步若瞄準核食解禁，也不令人意外。圖為反核食公投連署情形，圖／聯合報系資料照片
爭議多年的日本核災地區食品，因反核食公投兩年效期今年底就將屆滿，蔡政府下一步若瞄準核食解禁，也不令人意外。圖為反核食公投連署情形，圖／聯合報系資料照片

蔡政府以經貿戰略為由，宣布開放含有萊克多巴胺的美豬及30月齡以上的美牛進口，由於這項政策有違民進黨過去立場，引發不小反彈。同樣爭議多年的日本核災地區食品，民進黨上台後早有意解禁，2018年底因反核食公投過關暫時擋下。公投兩年效期今年底就將屆滿，在政府經貿第一思維與國際現實壓力下，日本核食叩關成功之日也不遠了。

藍綠相互杯葛十多年的美豬美牛進口問題，蔡英文總統選第二任期宣布開放，蔡總統等政府高層都表示，是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。美豬美牛議題，美方對台壓力不曾間斷，隨著現階段台美關係密切，自然更難阻擋，但蔡政府果斷在此時定案，當然也是挾著年初高票當選的餘溫，認定負面政治效應在可承受範圍。

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