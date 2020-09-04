口罩國家隊從英雄變害群之馬 廠商出包政府只會罵人？

聯合報 / 記者謝蕙蓮
蔡英文總統業者混充口罩非常不可原諒，因為讓國人暴露在疫病的風險底下。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統業者混充口罩非常不可原諒，因為讓國人暴露在疫病的風險底下。 圖／聯合報系資料照片

口罩國家隊」業者加利公司被查出用陸製的口罩混充台灣醫用口罩，還流入實名制通路。事件爆後蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中到經濟部長王美花，個個出面重話怒批「不可原諒」、「 詐欺」、「憤怒」、「痛心」。昔日口罩國家隊英雄，如今淪為高官口中罪無可赦、人人喊打的「害群之馬」、「老鼠屎」，境況何其難堪。

加利拿中國大陸進口的陸製口罩混充國產，不只明顯涉及違法，若事後查出口罩品質有問題，還可能讓信任實名制通路的民眾，陷入染病風險。因為即便國內目前沒有新冠肺炎本土病例，還有腸病毒、流感等其他傳染病，若有民眾在不知情的狀況下，使用到不合格的口罩，確有可能增加染病風險。

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口罩 加利

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