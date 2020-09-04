教育部讓台大穿小鞋打國際盃 進百大卻急邀功
英國泰晤士報高等教育特刊（THE）最親公布的2021年大學世界排名，台大首度進入世界百大。教育部隨即發新聞稿，指是近三年「高等教育深耕計畫」的推動成果。但回顧「邁向頂尖大學計畫」（5年500億計畫）結束後，教育部續推的高教深耕計畫，台大第一年獲得的經費比「邁頂」第一年遽減13億元，當時台大批政府讓頂大「穿小鞋」打國際盃，如今進百大教育部卻急著邀功想沾光，今昔態度兩相對照，實在令人搖頭。
高教深耕計畫 台大經費遽減13億
過去台大的世界排名節節敗退時，每當媒體問教育部看法時，教育部官員總回答：大學的發展不該只是看排名。如今台大國際排名大躍進，教育部卻不忘「分一杯羹」。
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