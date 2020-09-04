蔡政府又雙標！只許教育部禁美豬 不准地方政府「零檢出」

中華民國護照再次改版，封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，果然中華民國在蔡英文政府眼裡是多餘的，將它隱藏了，這才感到舒服。政府搞對內政治操作的同時，不敢明說的是，這本護照仍能通行全球的效力，是來自於中華民國政府，不是虛幻的台灣共和國。蔡英文政府沒膽推動法理台獨，建立新政府發行新護照，只能怯懦地穿著國王新衣，向國際展示自己的虛矯。

2020-09-02 14:17