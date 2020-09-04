蔡政府又雙標！只許教育部禁美豬 不准地方政府「零檢出」
政府宣布放寬萊克多巴胺美豬進口，台北、台中等縣市依地方食安條例堅持零檢出，遭衛福部長陳時中反駁「不要一國多制」，但教育部依照學校衛生法，公告禁止營養午餐使用美豬，卻不見中央說句話。同樣捍衛國人食安，只許教育部禁美豬，不准地方政府「零檢出」，凸顯蔡政府兩套標準。
教育部揮舞紙糊菜刀 能抵擋萊劑美豬？
就算營養午餐禁用美豬，翻遍學校衛生法卻無相關罰則，教育部揮舞在手的，不過是把紙糊的菜刀，能有多大殺氣？以目前每人每餐不到40元的超低餐費，團膳業者將本求利，能抵擋萊劑美豬或相關製品的低價誘惑？
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