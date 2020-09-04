蔡政府又雙標！只許教育部禁美豬 不准地方政府「零檢出」

聯合報 / 記者洪敬浤
同樣捍衛國人食安，只許教育部禁美豬，不准地方政府「零檢出」，凸顯蔡政府兩套標準。記者林伯東／攝影
同樣捍衛國人食安，只許教育部禁美豬，不准地方政府「零檢出」，凸顯蔡政府兩套標準。記者林伯東／攝影

政府宣布放寬萊克多巴胺美豬進口，台北、台中等縣市依地方食安條例堅持零檢出，遭衛福部長陳時中反駁「不要一國多制」，但教育部依照學校衛生法，公告禁止營養午餐使用美豬，卻不見中央說句話。同樣捍衛國人食安，只許教育部禁美豬，不准地方政府「零檢出」，凸顯蔡政府兩套標準。

教育部揮舞紙糊菜刀 能抵擋萊劑美豬？

就算營養午餐禁用美豬，翻遍學校衛生法卻無相關罰則，教育部揮舞在手的，不過是把紙糊的菜刀，能有多大殺氣？以目前每人每餐不到40元的超低餐費，團膳業者將本求利，能抵擋萊劑美豬或相關製品的低價誘惑？

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美豬 教育部 台中市 蔡英文 民進黨

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蔡政府又雙標！只許教育部禁美豬 不准地方政府「零檢出」

政府宣布放寬萊克多巴胺美豬進口，台北、台中等縣市依地方食安條例堅持零檢出，遭衛福部長陳時中反駁「不要一國多制」，但教育部依照學校衛生法，公告禁止營養午餐使用美豬，卻不見中央說句話。同樣捍衛國人食安，只許教育部禁美豬，不准地方政府「零檢出」，凸顯蔡政府兩套標準。

160國都拒採用的瘦肉精容許量 台灣人準備吃好吃滿了嗎？

含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉，明年元旦起就要開放進口，蔡英文總統以行政命令片面宣布這項政策，迴避國會監督，不顧國人健康，尤其是美豬開放程度是「全豬」，仍易殘留藥物的內臟也會進口，這道「美豬、美牛全餐吃到飽」的滋味，讓國人又驚又怕。

當金色池上也開始種電…蔡政府綠能政策重擊地方創生

台東縣池上鄉的稻浪景觀是不少國人放鬆療癒的所在，但近日又傳出池上火車站後方的稻田被怪手推平，即將架起太陽能光電板改種電，看來連稻米之鄉轉型文藝之鄉的池上，也擋不了光電板入侵，蔡政府的綠能政策下，地方創生也得跟著崩壞。

開放美豬美牛 不擇手段是蔡政府的「優點」

蔡政府拍板開放美豬美牛，藍綠攻防超過十年的敏感議題重新浮上檯面。開放美豬美牛，再度展現蔡英文總統與民進黨的執政特性，一旦決定啟動某項政策，即使內外部反彈嚴重，被貼上「雙標黨」、「昨非今是」等標籤，仍舊抱持硬幹到底的決心，這是不同於馬政府優柔寡斷、憂讒畏譏的「優點」。

讓護照穿著國王新衣 蔡政府就「酥胡」了？

中華民國護照再次改版，封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，果然中華民國在蔡英文政府眼裡是多餘的，將它隱藏了，這才感到舒服。政府搞對內政治操作的同時，不敢明說的是，這本護照仍能通行全球的效力，是來自於中華民國政府，不是虛幻的台灣共和國。蔡英文政府沒膽推動法理台獨，建立新政府發行新護照，只能怯懦地穿著國王新衣，向國際展示自己的虛矯。

銀行紓困加班霸王條款不定落日 勞動部成血汗推手

勞動部6月間為了開辦勞工紓困貸款，同意各銀行可以動用勞基法第32條第四項及第40條的霸王條款，讓員工無限度加班；之前全國金融業工會聯合總會發文，希望勞動部禁止後續催債再適用，勞動部近日回函卻是大打迷糊戰，讓工會傻眼。勞動部不敢對銀行霸王條款明確落日，等於是血汗推手，有失勞動部捍衛勞工權益職責。

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