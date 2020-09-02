讓護照穿著國王新衣 蔡政府就「酥胡」了？

聯合報 / 記者高凌雲
中華民國護照再次改版，新版護照（右）封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，左為現行護照。記者潘俊宏／攝影
中華民國護照再次改版，新版護照（右）封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，左為現行護照。記者潘俊宏／攝影

中華民國護照再次改版，封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，果然中華民國在蔡英文政府眼裡是多餘的，將它隱藏了，這才感到舒服。政府搞對內政治操作的同時，不敢明說的是，這本護照仍能通行全球的效力，是來自於中華民國政府，不是虛幻的台灣共和國。蔡英文政府沒膽推動法理台獨，建立新政府發行新護照，只能怯懦地穿著國王新衣，向國際展示自己的虛矯。

就算放大台灣 入境看的仍是「中華民國」

護照是國人出外的旅行證件，是技術文件，但也有政治意涵，這仍然是一個主權國家發給人民的旅行文件。中華民國與許多國家沒有正式邦交，有段時間，這些國家雖在外交上不承認中華民國的地位，仍然接受中華民國護照的效力，無論護照上什麼圖樣，只要是中華民國政府簽發護照，都可以有效使用。

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護照 中華民國 台獨

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讓護照穿著國王新衣 蔡政府就「酥胡」了？

中華民國護照再次改版，封面上中華民國英文名稱縮小，不仔細很難發現，台灣英文名稱則被放大，果然中華民國在蔡英文政府眼裡是多餘的，將它隱藏了，這才感到舒服。政府搞對內政治操作的同時，不敢明說的是，這本護照仍能通行全球的效力，是來自於中華民國政府，不是虛幻的台灣共和國。蔡英文政府沒膽推動法理台獨，建立新政府發行新護照，只能怯懦地穿著國王新衣，向國際展示自己的虛矯。

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