銀行紓困加班霸王條款不定落日 勞動部成血汗推手

聯合報 / 記者陳素玲
勞動部為開辦勞工紓困貸款，同意銀行可動用勞基法霸王條款讓員工無限加班；金融業工會發文希望後續禁用，勞動部回函卻大打迷糊戰。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
勞動部為開辦勞工紓困貸款，同意銀行可動用勞基法霸王條款讓員工無限加班；金融業工會發文希望後續禁用，勞動部回函卻大打迷糊戰。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部6月間為了開辦勞工紓困貸款，同意各銀行可以動用勞基法第32條第四項及第40條的霸王條款，讓員工無限度加班；之前全國金融業工會聯合總會發文，希望勞動部禁止後續催債再適用，勞動部近日回函卻是大打迷糊戰，讓工會傻眼。勞動部不敢對銀行霸王條款明確落日，等於是血汗推手，有失勞動部捍衛勞工權益職責。

因紓困啟動霸王條款 學者認為不合理

勞動部認為4月底開辦的勞工紓困貸款，符合勞委會87年針對勞基法32條第4項及第40條所定「事變」，泛指人為外力戰爭、內亂、暴亂、金融風暴及重大傳染病等，因此認為因應新冠肺炎疫情衝擊，銀行配合政府紓困措施辦理紓困相關業務，可以排除勞基法有關勞工加班、七休一、假日出勤等規定，也就是同意銀行紓困適用霸王條款。

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勞動部 加班 疫情

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