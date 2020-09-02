銀行紓困加班霸王條款不定落日 勞動部成血汗推手

已故的雷根總統在1980年競選期間曾表明要跟北京斷交，恢復與台灣邦交，他入主白宮後，卻在1982年跟北京簽了八一七公報，承諾逐步減少美國對台灣的軍售，尋求在經過一段時間後，對台軍售問題能獲致最終的解決。

2020-09-01 19:02