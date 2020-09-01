童玩節早已政治化 檢討存廢最怕又被政治操作

立法院長游錫堃創辦的仰山文教基金會，近期要辦宜蘭國際童玩藝術節願景論壇。宜蘭童玩節是游錫堃當宜蘭縣長時一手催生，如今童玩節年年賠錢，不叫好也不叫座，卻沒人敢停辦，原因是唯一停辦過的縣長（呂國華）連任失敗，活動早已政治化。

早年童玩節剛開辦時很賺，每花1元就能帶入5.4元產值，被評為台灣最成功的文化觀光活動。每年童玩節一開幕，許多大小朋友就像侯鳥般年年前往宜蘭「朝聖」，經常還沒開園，場外等候的車子早已大排長龍，尤其是親水公園大門口總是塞爆，在地宜蘭人早就學會當個聰明用路人，在童玩節期間找其他替代道路避開或繞道。