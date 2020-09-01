蔣經國早已解密雷根挺台 AIT公開電報有弦外之音

聯合報 / 記者高凌雲
台灣更早之前已經公開1982年雷根總統給蔣經國總統（見圖）信函，其中雷根對蔣經國的安全承諾更勝這次美國在台協會的國務院文件。圖／聯合報系資料照片
台灣更早之前已經公開1982年雷根總統給蔣經國總統（見圖）信函，其中雷根對蔣經國的安全承諾更勝這次美國在台協會的國務院文件。圖／聯合報系資料照片

就在蔡英文政府開放含有瘦肉精美國豬肉進口台灣，引發全台質疑之際，美國在台協會公布1982年八一七公報相關歷史文件，美國弦外之音，無非藉表明挺台，凸顯華府對台灣安全承諾，將美國經貿霸權問題，轉化為兩岸危機問題，化解國民黨全台發動的抵制美國瘦肉精豬肉的政治壓力，美國在此刻，為了其自身經貿利益，操弄兩岸危機。

雷根提安全承諾 更早於對台6項保證

其實，台灣更早之前已經公開1982年雷根總統給蔣經國總統信函，其中雷根對蔣經國的安全承諾更勝這次美國在台協會的國務院文件，更早於口頭六項保證的提出。

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蔣經國 雷根 軍售 美國在台協會

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