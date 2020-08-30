蔡政府大肆宣傳的「台捷友好」 依舊跳不出一中框架

捷克參議院議長率團訪問台灣，有朋自遠方來，不亦樂乎。但，我們不禁要問，為何不是捷克政府首長訪問台灣，為何捷克政府高層不來台灣。捷克官方不來，僅由政治地位崇高的議長來台，顯示捷克仍在一個中國框架之下，發展對台關係。這也明示台灣問題，始終在中國內戰的脈絡之中，若是跳脫這個脈絡，就會產生錯誤的解讀。

2020-08-30 15:40