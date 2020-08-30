蔡政府大肆宣傳的「台捷友好」 依舊跳不出一中框架

聯合報 / 記者高凌雲
捷克參議院議長韋德齊伉儷（中及左）30日上午率團抵達桃園機場，外交部長吳釗燮（右）在國賓門口迎接。記者陳嘉寧／攝影
捷克參議院議長韋德齊伉儷（中及左）30日上午率團抵達桃園機場，外交部長吳釗燮（右）在國賓門口迎接。記者陳嘉寧／攝影

捷克參議院議長率團訪問台灣，有朋自遠方來，不亦樂乎。但，我們不禁要問，為何不是捷克政府首長訪問台灣，為何捷克政府高層不來台灣。捷克官方不來，僅由政治地位崇高的議長來台，顯示捷克仍在一個中國框架之下，發展對台關係。這也明示台灣問題，始終在中國內戰的脈絡之中，若是跳脫這個脈絡，就會產生錯誤的解讀。

外交突破？台捷關係30年來低調穩定發展

台灣在1990年代國民黨執政期間，已經與捷克發展非常好的政治關係，當時捷克總統哈維爾的夫人，曾接受外交部邀請到台灣訪問，總統夫人雖無正式政治地位，但與總統的私人關係，卻非一般人所能比擬。當時的李登輝總統夫人曾文惠，也在捷克總統夫人訪問台灣後隔年，回訪捷克。李登輝卸任後，曾訪問捷克，哈維爾卸任後，也來過台灣。

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捷克 蔡英文 外交部

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