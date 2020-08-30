蔡政府大肆宣傳的「台捷友好」 依舊跳不出一中框架
捷克參議院議長率團訪問台灣，有朋自遠方來，不亦樂乎。但，我們不禁要問，為何不是捷克政府首長訪問台灣，為何捷克政府高層不來台灣。捷克官方不來，僅由政治地位崇高的議長來台，顯示捷克仍在一個中國框架之下，發展對台關係。這也明示台灣問題，始終在中國內戰的脈絡之中，若是跳脫這個脈絡，就會產生錯誤的解讀。
外交突破？台捷關係30年來低調穩定發展
台灣在1990年代國民黨執政期間，已經與捷克發展非常好的政治關係，當時捷克總統哈維爾的夫人，曾接受外交部邀請到台灣訪問，總統夫人雖無正式政治地位，但與總統的私人關係，卻非一般人所能比擬。當時的李登輝總統夫人曾文惠，也在捷克總統夫人訪問台灣後隔年，回訪捷克。李登輝卸任後，曾訪問捷克，哈維爾卸任後，也來過台灣。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言