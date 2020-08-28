美國強售武器又強賣豬肉 台灣還真卑微
蔡英文總統宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30個月齡以上美牛進口，原本幾年前激烈反對美豬進口的民進黨當局，一夕之間，態度丕變，政府開放含瘦肉精美豬進口，向人民證明了一件事情，選舉靠騙術，執政靠話術。至於政府所有決策，是否合乎道理，人民毫無辦法干涉。這段時間，美國同意大量武器售台，緊接著又是台灣開放美豬進口，霸權國家要台灣強買武器，對台強賣豬肉，台灣真顯卑微。
綠委曾說 如果開放會要求總統下台
對於含瘦肉精美豬進口，馬英九政府時期，民進黨雲林縣黨部曾說過，如果開放，一定要求總統下台。當時民進黨立委劉建國也說，反對開放進口，民進黨立法院黨團全面開戰。
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