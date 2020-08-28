網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？
網紅「館長」陳之漢今晨在林口自家健身房門口遭開三槍攻擊，倒地後直播傷勢，引起社會關注，連當過警政署長的「漢子」新北市長侯友宜也因此遭館粉出征，狂批治安敗壞，但綠營民代搶先跳出來強調是個案、不是敗壞，合不合理？
侯友宜：市民安全他負責 要快速釐清真相
23歲嫌犯劉姓男子行凶後向林口警分局文化派出所投案，將依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送新北地檢署；劉供稱，館長在先前直播中指稱他性騷擾，要求3天內道歉、民事求償100萬元，他更因此被館長粉絲肉搜，認為「被羞辱了」才心生不滿。不過，館長目前並未向劉提告性騷擾。
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