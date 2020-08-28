網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

時代力量內部紛爭持續，最新流出的「國昌錄音」更讓時力悶燒許久的壓力鍋爆開。相關錄音，有三大問題可細究，首先是時力內部對要不要當「小綠」的路線之爭。第二是高舉公開透明「新政治」大旗的時代力量，內部的權力運作，比起他們唾棄藍綠政黨更加專斷威權，而威權的來源正是黃國昌。最後，黃國昌提及，「我在外面賺錢，他們整天在黨內吵得是要怎麼分錢」，黃國昌賺的是什麼錢，時力分的是什麼錢，必須說明清楚。

2020-08-26 18:24